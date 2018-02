Anna Gasser: „Je öfter ich springe, desto mehr sehe ich“

Sie haben bei den X-Games in Aspen Gold im Big Air gewonnen, halten somit heuer bei drei Siegen bei drei Starts. Wie wichtig war dieser Erfolg nach der langen Wettkampfpause im Hinblick auf Olympia?



Anna Gasser: Das nimmt schon ein bisschen den Druck, weil ich heuer nicht so viele Bewerbe und seit November gar keinen mehr gefahren bin. Diese Medaille bei den X-Games in Aspen hat mir noch gefehlt, deshalb habe ich mich sehr gefreut. Olympia hat für mich aber noch einmal einen höheren Stellenwert, weil es nur alle vier Jahre stattfindet. Die Statistik schaut gut aus, hoffentlich geht es so weiter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2018)