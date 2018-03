ÖSV-Doppelsieg im Snowboardcross

Die Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle und Hanno Douschan haben am Samstag beim Weltcup-Rennen in La Molina für einen österreichischen Doppelsieg gesorgt. Der Vorarlberger Hämmerle gewann das Finale vor seinem Teamkollegen und sicherte sich damit seinen ersten Saisonsieg. Mit dem zweiten Platz schaffte Douschan erstmals den Sprung auf ein Weltcup-Podium.

Mit seinem insgesamt fünften Erfolg verbesserte sich Hämmerle im Gesamtweltcup auf Rang zwei. Der 24-Jährige blieb jedoch weiterhin klar hinter dem Franzosen Pierre Vaultier. Der Doppel-Olympiasieger, der das Rennen am Samstag als Sechster beendete, hat 1.690 Punkte Vorsprung auf Hämmerle und wird bei zwei ausstehenden Rennen nur noch schwer einzuholen sein.

Kleine Wiedergutmachung für Olympia

"Die vielen Wellen-Passagen auf diesem Kurs haben mir sicher in die Karten gespielt, da habe ich richtig gut Speed aufbauen können. Nach der Enttäuschung bei Olympia mit meinem siebenten Platz und der schweren Verletzung von Markus (Markus Schairer, Halswirbelbruch, Anm.) tut der heutige Doppelsieg unserem gesamten Team sehr gut", sagte Hämmerle.

Auch Douschan war nach seinem zweiten Platz sichtlich zufrieden: "Ich bin total happy über meinen ersten Podiumsplatz. Wenn mir Paul Berg im großen Finale in der dritten Kurve nicht hinten aufs Brett gefahren wäre und ich dadurch an Schwung verloren hätte, wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. Aber ich will wirklich nicht jammern, sondern mich einfach nur über dieses Top-Resultat freuen", meinte der 28-jährige Kärntner.

Der Niederösterreicher Jakob Dusek feierte ebenfalls ein kleines Erfolgserlebnis. Der 21-Jährige qualifizierte sich für das Viertelfinale und holte als 15. sein bisher bestes Weltcupresultat. Julian Lüftner, der als vierter Österreicher in das 32er-Finale eingezogen war, kam in der Auftaktrunde zu Sturz und belegte schussendlich Rang 26. Einen schweren Sturz verzeichnete Lluis Marin Tarroch aus Andorra, über den Grad seiner Verletzungen war vorerst nichts bekannt.

Im Damen-Bewerb sicherte sich die Tschechin Eva Samkova vor den beiden Franzosinnen Nelly Moenne-Loccoz und Charlotte Banks den Sieg. Die Niederösterreicherin Katharina Neussner scheiterte im Viertelfinale und wurde 26.

