Ski alpin: Italienerin Brignone gewinnt Kombination in Crans Montana

Federica Brignone gewann die Kombination in Crans Montana drei Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin und der Slowakin Petra Vlhova (+0,09). Stephanie Brunner belegte als beste ÖSV-Läuferin den fünften Rang (+0,38).

Die endgültige Entscheidung im Gesamtweltcup ist zumindest eine Woche verschoben. Bei noch sechs ausständigen Rennen liegt Holdener 561 Punkte hinter Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin verzichtete auf die Rennen in Crans Montana und könnte am kommenden Technik-Wochenende in Ofterschwang alles klar machen.

(red)