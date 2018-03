Ski alpin: Hirscher startet beim Weltcupfinale im Super-G

Ski-Star Marcel Hirscher wird erst am kommenden Mittwoch nach Aare reisen und daher auf das Abfahrtstraining verzichten. Der 29-Jährige, der am vergangenen Wochenende in Kranjska Gora vorzeitig und zum siebenten Mal in Folge den Gesamtweltcup fixiert hat sowie sich die Kugeln in Riesentorlauf und Slalom geholt hat, will in Schweden zusätzlich zu seinen Spezialdisziplinen aber im Super-G starten.

Nach den Trainings am Montag und Dienstag ist die Abfahrt für Mittwoch angesetzt, der Super-G und damit der erste Auftritt von Hirscher im WM-Ort von 2019 folgt am Donnerstag. Der Salzburger bestritt in diesem Winter im Weltcup nur Technikbewerbe, bei den Winterspielen in Südkorea trat er auch in der Kombination an und wurde wie im Riesentorlauf Olympiasieger. Seinen bisher letzten Super-G bestritt er beim Weltcupfinale vor einem Jahr in Aspen (11.).

(APA)