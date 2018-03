Paralympics: Kärntner Salcher holt Bronze in der Abfahrt

Der Kärntner Markus Salcher hat bei den Paralympics 2018 im südkoreanischen Pyeongchang die Bronzemedaille in der Abfahrt gewonnen. Gold gab es für den Schweizer Theo Gmur und Silber für Arthur Bauchet aus Frankreich.



Bei den Damen stürzte Claudia Lösch in der Abfahrt, Gold ging an die Deutsche Anna Schaffelhuber.

(APA)