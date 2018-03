Ski alpin: Svindal setzt im Training ein Zeichen

Zweitbester auf wegen Nebels verkürzter Strecke war der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr (+0,32 Sek.) vor dem Deutschen Thomas Dreßen (0,39.). Hannes Reichelt war Siebenter (0,84). Die Piste präsentierte sich in einem ganz anderen Zustand als beim Training, dass viele Nationen vor dem Weltcup in Kvitfjell (Norwegen) auf der WM-Strecke von 2019 in Aare absolviert hatten. Zwar war viel Neuschnee zu räumen gewesen, vom harten und eisigen Untergrund war aber wenig übriggeblieben.

Mit Sonnenschein am Dienstagnachmittag und einer vorhergesagten kalten Nacht erhoffen sich die Rennläufer für das Rennen am Mittwoch härtere Verhältnisse. Auch wünschten sie sich am Mittwoch noch ein kurzes Training auf dem oberen Abschnitt, um das Rennen als echte Generalprobe auf der kompletten WM-Strecke zu absolvieren.

Der im Abfahrtsweltcup 60 Punkte vor Svindal in Führung liegende Schweizer Beat Feuz hatte als 17. mit Torfehler einen Rückstand von 1,51. Matthias Mayer war Zwölfter (1,23), Max Franz 13. (1,26) und Romed Baumann 20. (1,62).

