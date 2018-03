Ski alpin: Vonn siegt in Aare, Abfahrtskugel an Goggia

Drei Punkte fehlten Lindsey Vonn am Ende auf ihre neunte Kristallkugel in der Abfahrt. Die US-Amerikanerin gewann zwar das letzte Saisonrennen beim Weltcupfinale in Aare, Rivalin Sofia Goggia rettete als Zweite jedoch einen hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und jubelte über das erste Kristall ihrer Karriere. Das Podest komplettierte Vonns Landsfrau Alice McKennis.

Das Rennen wurde wegen Schneefalls und starken Windes auf stark verkürzter Strecke ausgetragen, mit einer Fahrzeit von rund 55 Sekunden war es die kürzeste Abfahrt der Weltcupgeschichte. Beste Österreicherin war Nicole Schmidhofer als Neunte, Anna Veith landete mit fast einer Sekunde Rückstand auf dem 13. Rang. Dahinter folgten Ramona Siebenhofer (20.) und Stephanie Venier (22.).

