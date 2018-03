Biathlon: Fourcade gewinnt Verfolgung

Martin Fourcade feierte im Verfolgungsrennen in Oslo trotz zweier Strafrunden seinen siebenten Saisonsieg vor dem Italiener Lukas Hofer (1/+18,1 Sek.) und dem Norweger Johannes Bö (4/+32,5). Der Olympiasieger aus Frankreich stand damit in allen Saisonbewerben auf dem Podest und steuert dem siebenten Gesamtweltcupsieg in Folge entgegen. Simon Eder wurde als bester Österreicher Sechster (1/+45,7).

(APA)