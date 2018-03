Zwei Rennabsagen am Saisonende - Auch kein Herren-Slalom in Aare

Wegen starker Windböen ist der Frauen-Riesentorlauf und damit das letzte Weltcup-Saisonrennen der alpinen Ski-Damen in Aare (Schweden) am Sonntag abgesagt worden. Die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung geht zum dritten Mal in ihrer Karriere nach 2011 und 2012 an die Deutsche Viktoria Rebensburg. Sie hat 92 Zähler Vorsprung auf die Französin Tessa Worley.

Dem starken Wind fiel auch der Herren-Slalom zum Opfer. Er wäre das letzte Rennen im Herren-Weltcup gewesen. Der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher stand bereits als Gewinner der kleinen Kristallkugel fest. Er gewann die Slalom-Wertung mit 874 Punkten vor Henrik Kristofferson (710) und Andre Myrer (460 Punkte).

(APA)