Eishockey: Bozen und Linz gleichen im Halbfinale aus

Die Halbfinal-Serien der Erste Bank Eishockey Liga sind nach den zweiten Duellen am Dienstag wieder offen. Nach dem 4:1-Sieg des HCB Südtirol gegen Meister Vienna Capitals gewannen auch die Black Wings Linz ihr Heimspiel und glichen mit dem 3:1 (2:0,1:0,0:1) gegen Red Bull Salzburg in der "best of seven"-Serie ebenfalls zum 1:1 aus. Die dritten Matches folgen am Donnerstag.

Seit fast genau acht Jahren hatten die Linzer kein Play-off-Spiel gegen Salzburg gewonnen, achtmal mussten sie seither als Verlierer vom Eis. Doch am Dienstag präsentierten sie sich in starker Form und wurden im Duell der offensivstärksten Teams der Liga ihrem Ruf gerecht. In den jüngsten drei Heimspielen gelangen den Black Wings nicht weniger als 19 Treffer.

Lebler (8.), Piche (15./Powerplay) und Spannring (37.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Oberösterreicher mit ausgeglichener Bilanz zum dritten Match am Donnerstag (19.15 Uhr) nach Salzburg reisen. Hughes gelang in 5:3-Überzahl der Ehrentreffer des Ex-Meisters (51.), der im Schlussdrittel vehement stürmte, bei 14:5-Schüssen aber Keeper Ouzas nur einmal bezwang.

(APA)