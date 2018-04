Mario Stecher folgt Ernst Vettori als ÖSV-Sportdirektor

Es war keine einfache Saison für den für die nordischen Bewerbe zuständigen Sportdirektor des ÖSV, Ernst Vettori. Vor allem bei den Skispringern blieben die Erfolge aus: kein Saisonsieg, keine Medaille bei den olympischen Spielen in Pyeongchang. Wie die "Presse" erfuhr, wird Vettori daher abtreten. Am Dienstag soll in Beisein von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel Mario Stecher als Nachfolger präsentiert werden. Bei der Pressekonferenz in Innsbruck will der ÖSV seine Personalrochade erklären.

Unmittelbar nach Saisonende stand vor allem bei den Skispringern Trainer Heinz Kuttin im Fokus der Personaldebatte, Umwälzungen schienen unumgänglich. Kuttin könnte jedoch bleiben, der ÖSV hat stattdessen den angebotenen Rücktritt Vettoris angenommen. Der Tiroler, 53, war seit 2010 als ÖSV-Direktor für Skispringen und nordische Kombination zuständig.

Auf seinen Nachfolger Mario Stecher kommt in der Saison 2018/2019 mit der Heim-WM in Seefeld eine große Herausforderung zu. Hier soll der 40-jährige Doppelolympiasieger (2006 und 2010 im Team) und zwölffacher Weltcupsieger neue Impulse setzen. Er gilt als Tüftler, ähnlich seinem Vor-Vorgänger Toni Innauer. Stecher ist übrigens der dritte Olympiasieger in Folge in diesem Amt. In einem Interview mit der Austria Presse Agentur vor einem Jahr betonte Stecher: "Es gehört, wenn ich Erfolg haben will, auch im gesamten Leben dazu, dass die Einstellung professionell ist. Es geht in die Richtung, dass man überall die letzten Prozentpunkte rausholt, um am Tag X vorne dabei zu sein." Der Vater zweier Buben - er ist mit Carina Raich verheiratet und damit Schwager von Benni Raich - setzte sich zuletzt auch aktiv für die Olympia-Bewerbung 2026 von Graz und Schladming ein.

Stecher hat laut "Presse"-Informationen vom ÖSV drei Wochen Zeit bekommen, um die Situation zu sondieren und eventuelle Trainer-Entscheidungen zu treffen. Dann wird man auch sehen, ob Sprungtrainer Kuttin seinen Job tatsächlich behalten wird.

