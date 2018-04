Olympiasiegerin Gasser: "Bin froh keinen Hirscher-Status zu haben"

Frühsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein in Wien, der Wintersport scheint längst in weiter Ferne. Wenn Olympiasiegerin Anna Gasser jedoch zum Pressetermin bittet, ist ein großer Auflauf garantiert. Bei bestem Ausblick über die Stadt ließ die Kärntnerin die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren. "Ich habe mir das Video von Olympia schon sehr oft angeschaut, kenne es in- und auswendig", erzählt sie schmunzelnd über ihre Sprünge zu Gold im Big Air.

Mit dem Olympiasieg hat sich Gasser einen großen Karrieretraum erfüllt. "Dieser Erfolg steht mit großem Abstand ganz vorn. Darauf habe ich so lange hingearbeitet", sagt die 26-Jährige. Die Medaille schmückt derzeit noch das elterliche Wohnzimmer zuhause am Millstätter See, die Suche nach den eigenen vier Wänden dauert noch an. Sättigung oder Müdigkeit verspürt Österreichs erste Goldgewinnerin im Snowboard-Freestyle trotz des erreichten Meilensteins nicht. "Olympia ist abgeschlossen, aber an der Motivation hat sich nichts geändert."

Den Sport weiterentwickeln

Eine Art Belohnung hat sich Gasser nach dem Triumph in Pyeongchang nicht gegönnt. "Ich bin innerlich ruhiger, viel entspannter", berichtet sie. Vielmehr möchte sie die Aufmerksamkeit um ihre Person zur Weiterentwicklung ihres Sports einsetzen. "Das Gold war nicht nur für mich, sondern für uns alle", betont sie und kündigte auch Gespräche mit dem ÖSV an. "Es gilt die Zeit jetzt zu nützen. Es gibt viele Punkte für uns Freestyler zu besprechen."

Ansonsten habe der Olympiasieg Gassers Leben nach außen hin kaum verändert. Weder stehen jetzt neue Sponsoren Schlange ("Ich hatte zum Glück vorher schon sehr gute Partner") noch wird sie auf der Straße von Fans überwältigt. "Außer bei mir zuhause kann ich es mir aussuchen, ob ich erkannt werden will", berichtet die Kärntnerin und kann der Anonymität durchaus etwas abgewinnen. "Ich bin froh, keinen Marcel-Hirscher-Status zu haben. Das ist entspannter."

Anna Gasser mit Trophäen in Wien – GEPA pictures

Gasser: "Es kribbelt wieder"

Die vergangenen drei Wochen ruhte das Snowboard, nicht ganz freiwillig wie Gasser berichtet. Eine Zerrung im Sprunggelenk erforderte eine Trainingspause, diese wurde kurzerhand in Bali verbracht. "Das habe ich nach neun Monaten Winter gebraucht. Aber jetzt kribbelt es schon wieder", so die Millstätterin. Bei den X-Games in Norwegen am 19. Mai wird sie nur dann antreten, wenn der Knöchel im Training volle Belastung aushält "und ich eine Medaillenchance habe".

Auf die kommenden Monate blickt Gasser gespannt. Mit ihrer Schwester hat sie das Projekt "Sister Action" ins Leben gerufen, bei dem sie zehn Sportlerinnen Snowboarden und Sportakrobatik näher bringen will. Zudem macht sie sich Gedanken über ein Filmprojekt. Im Juli wird sie erstmals beim Air&Style in Sydney antreten. Dazwischen wartet viel Trainingsarbeit auf sie. "Man darf nie aufhören, an sich zu arbeiten."