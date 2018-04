Andreas Felder ist neuer Skisprung-Cheftrainer

Andreas Felder wird neuer Cheftrainer der österreichischen Skisprung-Herren. Das gaben ÖSV-Sportdirektor Hans Pum und Mario Stecher, der sportliche Leiter für Sprunglauf und Nordische Kombination, heute bekannt. Als Co-Trainer stehen dem früheren Weltklassespringer, der seit 25 Jahren sehr erfolgreich im Trainergeschäft tätig ist, Florian Schabereiter und Florian Liegl zur Seite.

"Das Angebot kam für mich überraschend, aber ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Eines der Hauptziele ist ein Trainerteam aufzubauen, in dem – wie man so schön sagt – von ganz unten bis ganz oben alle an einem Strang ziehen. In den letzten Jahren wurde insgesamt gute Arbeit geleistet und es ist schön, dass wir in Österreich über viele gute Athleten verfügen", erklärte Felder.

Felder war bereits von 1992 bis 1997 als Trainer der Skisprung-Herren engagiert, zwei Jahre davon als Cheftrainer. Von 2000 bis 2006 trainierte Felder die nordischen Kombinierer des ÖSV, die letzten vier Jahre zeichnete der 56-jährige Tiroler als Cheftrainer der ÖSV-Skispringerinnen verantwortlich. Wer Felders Nachfolge bei den ÖSV-Damen antritt, ist noch offen.

In der Nordischen Kombination wird es im Trainerbereich keine Änderungen geben. Cheftrainer bleibt Christoph Eugen, dessen Co-Trainer sind weiterhin Christoph Bieler und Jochen Strobl.

