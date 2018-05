Connor McDavid: Auf Torjagd für Team Canada

Kopenhagen/Wien. Die Qualität bei dieser Eishockey-WM (4.bis 20.Mai) wird eine ganz andere sein als noch bei den Olympischen Winterspielen im Februar. Denn anders als in Südkorea sind in Dänemark zahlreiche Stars der nordamerikanischen NHL mit von der Partie, allen voran der kanadische Kapitän Connor McDavid (Edmonton Oilers). Gleich heute, im ersten Spiel der Gruppe B (16.15 Uhr, live, Sport1), trifft Turnierfavorit Kanada in Herning auf die US-Amerikaner um Kapitän Patrick Kane, 29, dreifacher Stanley-Cup-Sieger mit den Chicago Blackhawks. Damit stehen sich gleich am ersten Tag der WM die wertvollsten Spieler (MVP) der vergangenen beiden NHL-Spielzeiten gegenüber.

Angeführt vom 21-jährigen McDavid ist Team Canada nach dem enttäuschenden Halbfinalaus bei Olympia wieder jene Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Mit den Edmonton Oilers hat McDavid heuer zwar die NHL-Play-offs verpasst, zu hoch sind die Erwartungen nach dem Viertelfinaleinzug im Vorjahr gewesen, soeben hat der Center aus Ontario aber die zweite Art Ross Trophy in Folge für den punktbesten Spieler der Regular Season abgeräumt. In Kanada eine große Sache, schließlich gelang dieses Kunststück in der NHL-Geschichte nur einem weiteren Spieler vor dem 22. Geburtstag: Wayne Gretzky. Dank seiner Puckbehandlung, seiner Punkteausbeute und seines Tempos – McDavid gilt als der schnellste Spieler in Nordamerika, wurde beim Saisonauftakt mit über 40 km/h gemessen – diskutiert die Fachwelt längst, ob nun McDavid, Erstrunden-Draftpick 2015, oder doch noch sein 30-jähriger Landsmann Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) der derzeit beste Eishockeyspieler der Welt ist.

An McDavids Seite in Dänemark sind unter anderem der erfahrene Ryan O'Reilly (27, Buffalo Sabres), der schon 2016 Weltmeister wurde, außerdem Mathew Barzal (20, NY Islanders), der sich unter den Finalisten für den NHL-Rookie des Jahres befindet. „Wir haben eine Mischung aus Jugend, Erfahrung und Führungsspielern“, erklärte Kanadas General Manager Sean Burke. Headcoach ist einmal mehr Bill Peters, der das Team 2016 zum WM-Titel geführt hat und nach der WM bei den Calgary Flames anheuern wird.

Im Vorjahr waren die Kanadier im Finale Schweden unterlegen, auch der Titelverteidiger ist heuer mit nicht weniger als zehn NHL-Profis angereist. Die Fans wissen dieses Staraufgebot zu schätzen, bereits 300.000 Tickets sind verkauft worden. Österreich greift am Samstag in Kopenhagen ins WM-Geschehen ein, Gegner in der Auftaktpartie ist die Schweiz (12.15 Uhr, live, ORF Sport plus). (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2018)