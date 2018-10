Manuel Feller: Am liebsten gegen den Strom

Im alpinen Skiweltcup mit seinen Verbänden, Kadern und den mehrheitlich angepassten Musterprofis ist es nicht allzu schwer, als bunter Vogel zu gelten. Da reicht schon eine lange Haarpracht oder ein mehr oder weniger modischer Schnauzbart. Manuel Feller hat in dieser Hinsicht schon alle Kriterien erfüllt, seine Unangepasstheit aber geht weit über Äußerlichkeiten hinaus. Der 26-Jährige aus dem Pillerseetal pflegt sein Image als Querdenker und schwimmt am liebsten gegen den Strom. „Der Strom schwimmt nicht immer in die richtige Richtung“, sagt er.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)