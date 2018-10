„Wir haben richtig geile Typen dabei“

Das ist sicher die beste Truppe“, stellt Rainer Salzgeber klar. Der Rennsportleiter der Skifirma Head hat zum Weltcupauftakt in Sölden alle seine Topathleten versammelt. Die Olympiasieger von Pyeongchang, Aksel Lund Svindal, Matthias Mayer und André Myhrer, außerdem Kapazunder wie Anna Veith und Lara Gut, Alexis Pinturault und Ted Ligety, jene Mannschaft eben, die in den vergangenen zehn Jahren sieben Mal den Markenweltcup eingefahren hat. Die anderen drei Gesamtsiege holte sich Atomic, die Salzburger haben mit Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin nicht nur die beiden amtierenden Gesamtweltcupsieger unter Vertrag, sondern mit Esther Ledecka auch den Superstar der Olympischen Spiele. „Wir sind super aufgestellt“, sagt Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Bei der Anzahl an Weltcupsiegen hatte sein Team im vergangenen Winter knapp die Nase vorn.

Doch Salzgeber und Höflehner wissen, dass ihre Unternehmen in einer schrumpfenden Zielgruppe nach Kunden angeln müssen. Der Großteil der Hobbyskifahrer ist schon jahrelang auf den Pisten, Quereinsteiger sind die Ausnahme. Grundsätzlich gilt: Wer nicht auf den Brettln aufwächst, der fährt auch als Erwachsener nicht. Hinzu kommt, dass die eigene Ausrüstung immer unwichtiger wird, nur noch ein Drittel aller Skier geht in den Verkauf, der Verleih wird immer bedeutender. Auch haben Weltcuprennen mit Breitensport wenig zu tun. Wie also rechnet sich das Engagement im Rennsport, verkauft Head etwa mehr Skier, wenn wie in der Olympiaabfahrt von Pyeongchang mit Svindal, Kjetil Jansrud und Beat Feuz drei seiner Athleten auf dem Stockerl stehen?

„Kitzbühel gewinnen und deswegen 10.000 Paar extra verkaufen, das wird nicht der Fall sein“, sagt Salzgeber. Die jüngsten Zuwächse bei den Marktanteilen seien dennoch mit den Erfolgen im Rennsport zu erklären. Immerhin fließt bei Head etwas mehr als die Hälfte des Marketingbudgets in diesen Bereich. „Die Olympiapodeste, bei denen nur unsere Skier zu sehen waren, helfen schon kurzfristig.“ Auch bei Atomic heißt es, dass Siegesserien von Hirscher und Shiffrin sehr wohl einen Effekt auf den Markt für Pistenskier hätten, vor allem im Alpenraum.

Wie also gewinnt man solche Champions für das eigene Material? Atomic-Rennchef Höflehner winkt ab und erklärt, dass mit dem Abwerben eines Siegläufers nichts mehr zu gewinnen sei. Feiert der Athlet weiterhin Erfolge, spreche das für seine Klasse, bleiben die Siege plötzlich aus, falle das auf die Skifirma zurück. Außerdem ist der Aufwand für die Topathleten enorm, allein die Kosten für einen eigenen Servicemann wie ihn Hirscher, Shiffrin und seit heuer auch Manuel Feller bei Atomic sowie die Head-Topläufer gestellt bekommen, liegen für eine Saison im sechsstelligen Bereich.



Talentscouting. Dennoch hören sich die Rennchefs laufend im Weltcupzirkus um. Ist da und dort ein Athlet mit seinem Material nicht mehr zufrieden? Wünscht sich der eine oder andere Trainer neue Impulse für einen Schützling? Außerdem wird im Nachwuchsbereich gescoutet. Atomic betreibt ein Future Team, Head unterhält ein Junior Programm. „Es gibt speziell unter den jüngeren Athleten welche, bei denen ich sage: Da sollten wir schauen, dass wir sie kriegen“, erzählt Salzgeber.

Auch die Persönlichkeit des Läufers ist entscheidend, außergewöhnliche Charaktere sind gefragt. „Wir haben richtig geile Typen dabei. Das war auch das Ziel. Es geht nicht immer nur ums Gewinnen, es geht auch um die Typen“, erklärt der Head-Rennchef. Bei Atomic legt Höflehner Wert darauf, dass die Verbindung zwischen Athlet und Marke glaubhaft ist. Hirscher und Shiffrin etwa seien auf Atomic-Skiern groß geworden. „Das ist der Wunsch. Das ist der eigentliche Weg.“ ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)