Marcel Hirscher, plötzlich ein Außenseiter?

Ein Raunzer wolle er wirklich nicht sein, sagt Marcel Hirscher. Aber es sei nun einmal eine Tatsache, dass es die Summe an Nebenbelastungen war, das ganze Drumherum, das ihn beinahe zum Karriereende bewogen hat – und er sei wirklich kurz davor gewesen, die Skier an den Nagel zu hängen, das betont er immer wieder. „Skifahren ist der kleinste Teil dieses riesigen Jobs. Das ist das Ernüchternde irgendwann. Die effektive Zeit, die du performen darfst, ist in Relation eine ganz kurze. Du machst so viel rundherum, damit du so kurz Skifahren darfst“, erklärt der 29-Jährige, während er die Diskrepanz mit einer Geste veranschaulicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)