Sölden-Riesentorlauf abgesagt

„Das Wetter und die Verwandten können wir uns nicht aussuchen.“ Manuel Feller hätte sich wie alle Weltcup-Riesentorläufer auf das erste Saisonrennen in Sölden gefreut, wäre „topmotiviert und sicher bereit gewesen.“ Doch in der Nacht auf Sonntag fielen auf dem Rettenbachferner fünfzig Zentimeter Neuschnee, schon in den Morgenstunden haben sich die Veranstalter für eine Absage entschieden.

Trotz Arbeitsbeginn um zwei Uhr früh war es nicht möglich gewesen, den Schnee aus der Piste zu schaffen und für renntaugliche Bedingungen zu sorgen. Zudem war mit weiterem Schneefall und aufkommendem Wind zu rechnen. Die Entscheidung zur Absage trafen Jury, Organisator und ÖSV gemeinsam. „Die Jury hat es sich nicht leicht gemacht. Die Veranstalter haben alles getan. Ein Heimrennen ist immer etwas besonderes, daher ist es wirklich schade“, erklärte ÖSV-Sportdirektor Hans Pum.

„Ein bisschen ein Déjà-vu zum vergangenen Jahr. Aber die letzte Saison war dann schlussendlich auch nicht so schlecht“, meinte Feller, der zuletzt beste rot-weiß-rote Riesentorläufer nach Marcel Hirscher. Schon 2017 hatten Sturmböen hoch über dem Ötztal den Saisonauftakt der Herren verhindert. Nach der Absage im Vorjahr wurde das Reglement geändert, heuer kann der Riesentorlauf im Lauf der Saison nachgeholt werden. Wo das sein wird, will die FIS diese Woche bekannt geben.

Nächste Station: Lappland

Am Samstag war zumindest der Riesentorlauf der Damen bei schwierigen Verhältnissen über die Bühne gegangen. Gefahren wurde vom Reservestart, es gewann die Französin Tessa Worley. Beste Österreicherin war Stephanie Brunner, die Tirolerin meldete sich nach ihrem Kreuzbandriss eindrucksvoll zurück.

Die nächste Weltcupstation liegt im finnischen Lappland. In Levi stehen am 17. und 18. November die Slaloms der Damen und Herren auf dem Programm. Und Sölden darf sich zumindest über den kräftigen Wintereinbruch freuen, der Skibetrieb ist nun garantiert.

(joe)