Andreas Goldberger: "Im Verdrängen habe ich die Goldmedaille"

Larnaka. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ein Spruch, der nicht nur Postkarten, Becher und T-Shirts ziert, sondern auch auf die Karriere so mancher Sportler zutrifft. Eine solche ist jene von Andreas Goldberger. „Mir war immer wichtig, dass ich einmal öfter aufgestanden bin, als es mich hingesetzt hat“, sagt der 45-Jährige, der zu den erfolgreichsten Skispringern der 1990er-Jahre zählt. „Die Krone war der Helm“, erinnert er sich am Rande des „Sportmediterran Kongresses“ auf Zypern an seine „Lebensschule Spitzensport“.