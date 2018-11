Hirscher: Die Rennmaschine läuft sich warm

Levi/Wien. Trainer Michael Pircher war auf der Suche nach Pisten – und ist fündig geworden. So brachte der siebenfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher auf den Gletschern bereits eine gute Anzahl an Slalom-Trainingstagen zusammen. Heute Nachmittag geht es für einen Kurztrip nach Finnland, wo am Sonntag in Levi der erste Slalom und für die Herren auch das erste Weltcuprennen des Winters in Szene gehen soll (10.15/13.15 Uhr, live ORF eins).

Nach der wetterbedingten Absage des Sölden-Riesentorlaufs Ende Oktober wurde in der Vorbereitung auf die Slalom-Ski gewechselt. Dachstein, Pass Thurn, Mölltaler Gletscher und nun auch sein „Stammrevier“ Reiteralm lauten die Trainingsstationen Hirschers. „Es ist nicht untypisch für die Jahreszeit, dass wir etwas herumfahren. Wir haben auf alle Fälle sehr gut auf den heimischen Gletschern trainiert. Und nun wird auch die Reiteralm noch gehen, die bekommen das auf Freitag sicher hin“, erklärte Pircher.

Seit 2012 gibt der ehemalige Rennläufer und Chefcoach der ÖSV-Techniker den Individualcoach im Privatteam Hirscher. In den vergangenen Wochen habe man dort die „volle Konzentration“ darauf verwendet, den Slalom „auf Vordermann zu bringen“, erzählt der 43-jährige Schladminger. Abgesehen vom vergangenen Jahr, als wegen der Knöchelverletzung Hirschers kaum Training vor Levi möglich gewesen sei, wurde in etwa die gleiche Anzahl an Trainingstagen erreicht wie in den Jahren zuvor. Doch schon im Winter 2017/18 gewann Hirscher mit Trainingsrückstand sieben von neun Weltcupslaloms. In Kitzbühel war er Zweiter geworden, bei seinem Comeback in Levi 17.

Dass sich der 29-jährige Hirscher nach der Geburt seines Sohnes die Möglichkeit offenlässt, im Laufe des Winters das eine oder andere Rennen auszulassen, ändert grundsätzlich nichts am Training, bekräftigte Pircher. „Wir schauen von Rennen zu Rennen, nach Levi fokussieren wir uns auf Beaver Creek. Bei uns läuft alles wie gehabt, da hat sich nichts geändert. Es ist keine Änderung zu spüren im Vergleich zu vergangenen Vorbereitungen oder Rennkalendern, aber kurzfristige Änderungen lässt sich Marcel offen.“

Die Möglichkeit, auf dem Trainingshang in Levi zu trainieren, hatte sich auch noch ergeben, war wegen des Wetters aber nicht wahrgenommen worden. „In den vergangenen zwei Wochen hatte es null Grad, war bewölkt, nebelig und hatte hohe Luftfeuchtigkeit. Am Wochenende soll es auflockern und Sonnenschein geben. Wenn die Bewölkung weg ist, gehen die Temperaturen runter, dann bekommen wir eine ziemlich harte Piste. Ich erwarte, dass alles passen wird“, gab sich der Trainer und Sportwissenschaftler aus Schladming optimistisch.

Zuwachs im Rentierstall?

Fünfmal hat Hirscher bereits die Kristallkugel für den Slalomweltcup eingefahren, nördlich des Polarkreises in Levi gewann er bisher zweimal. Der Sieger auf dem Lappland-Hügel bekommt traditionell ein Rentier. Den 2013 gewonnenen Hirsch nannte er Ferdl, jener von 2016 trägt den Namen Leo. „Marcel hat wie immer die volle Freude am Skifahren, es macht ihm Spaß. Es macht ihm auch Spaß daheim. Aber beim Skifahren sieht man keinen Unterschied, da ist das gleiche Feuer wie immer“, sagte Pircher. (ag./red.)