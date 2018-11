Shiffrin führt im Levi-Slalom, wer sonst?

Kugelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms der Damen am Samstag in Levi in Führung. Katharina Gallhuber ist als beste Österreicherin Halbzeit-Vierte (0,63).