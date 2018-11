Schwer verunglückte Flörsch stundenlang operiert

Die bei einem Unfall während des Formel-3-Weltfinales in Macao schwerverletzte deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch hat sich am Montag einer stundenlangen Operation unterziehen müssen. Der Eingriff habe um 10.00 Uhr Früh (03.00 Uhr MEZ) begonnen und sei immer noch nicht beendet, teilte ein Sprecher der Gesundheitsbehörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone am frühen Abend (Ortszeit) mit.

Die 17-Jährige hatte sich bei einem schweren Unfall während des Rennens am Sonntag eine Fraktur der Wirbelsäule zugezogen. Die Fotos, wie ihr Mercedes nach einer Kollision bei über 200 Stundenkilometern unkontrolliert durch die Luft flog, gingen in den sozialen Netzwerken um die Welt.

Als sie aus dem Wagen geholt wurde, war Flörsch jedoch bei vollem Bewusstsein und teilte Stunden später über Twitter mit, dass es ihr gut gehe. Ihr japanischer Kollege Sho Tsuboi, mit dem sie kollidiert war, sowie zwei Fotografen und ein Streckenposten erlitten ebenfalls Verletzungen. Der Automobil-Weltverband (FIA) will nun untersuchen, was genau die Ursache für das Unglück war und daraus "die notwendigen Schlüsse" ziehen, wie Verbandspräsident Jean Todt mitteilte.

Beim Macao-Grand-Prix hat es in den vergangenen Jahren drei tödliche Unfälle gegeben: Der britische Motorrad-Star Daniel Hegarty verunglückte dort 2017, fünf Jahre vorher waren auf der Strecke der portugiesische Motorrad-Rennfahrer Luis Carreira sowie der Autorennfahrer Phillip Yau aus Hongkong gestorben.

