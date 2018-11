Ski alpin: Völlig schmerzbefreit

Lake Louise/Wien. Lang herrschte Verwirrung um Aksel Lund Svindal. Macht er weiter, oder beendet er seine glanzvolle Karriere? Seit Jahren kämpft Norwegens Speed-star mit Knieproblemen, vergangene Woche erlitt er dann im Training einen Bänderriss im Daumen. In einer OP wurde der Finger mit Stiften fixiert, eine normale Greifbewegung ist ausgeschlossen. Das Denkunmögliche für die Allermeisten: Trotz dieses Handicaps möchte Svindal in Lake Louise in der Abfahrt am Samstag (20.15 Uhr, live ORF eins) an den Start gehen.

Vor dem ersten Training griff der 35-Jährige deshalb selbst zur Schere, bearbeitete jene Manschette, die er bis Jänner zur Stabilisierung des Daumens tragen muss, und ließ sich dann mit Klebeband den Stock um den aufgeschnittenen Handschuh fixieren. Obwohl er am Start nur mit Schlittschuhschritten antauchen konnte, schwang er im Ziel mit siebentbester Zeit vor Vorjahressieger und Weltmeister Beat Feuz ab. „Es hat nicht so schlecht funktioniert“, berichtete der Abfahrtsolympiasieger. „Es fühlt sich ein bisschen komisch an, der Wechsel zwischen den Position ist nicht so dynamisch.“

Dass Svindal überhaupt noch Leistungssport betreibt, gleicht ohnehin einem Wunder. Das rechte Knie ist seit dem Sturz in Kitzbühel 2016 (Kreuzband- und Meniskusriss) arg in Mitleidenschaft gezogen, der Routinier muss Belastungen seither genau kalkulieren. Die letzte Olympiasaison, die erste seit drei Jahren, die er zu Ende gefahren ist, hat ihn an seine Grenzen gebracht – oder sogar darüber hinausgehen lassen, wie Svindal rückblickend analysierte.

Das Resultat: Im März war das Knie so stark angeschwollen wie nach den letzten Operationen im Jänner 2017, vorwärts Stiegen zu steigen ein Ding der Unmöglichkeit, an Skifahren nicht im Entferntesten zu denken. Die Entscheidung über den Rücktritt aber wollte er nicht überstürzen. Es ist die Leidenschaft, vielleicht sogar Sucht, die nur Spitzensportler kennen. „Dieses Adrenalin, das man bekommt, und während des Fahrens richtig Leistung zu bringen, das bedeutet immer noch richtig Spaß“, formulierte es Svindal, der seine Zukunft vorerst weiter im Weltcup sieht. „Ich fahre den ganzen Winter, das ist Plan A. Aber es gibt auch die Pläne B und C. Alles hängt davon ab, wie es dem Knie geht.“

Sturz überschattet Training

Das Knie ließ Svindal zunächst lang ausschließlich auf dem Rad trainieren („Es hat länger gedauert, als gedacht“), erst ab Mitte Juni waren Krafteinheiten und schließlich Schwünge auf Schnee möglich. Die ersten Speedrennen der WM-Saison in Lake Louise sind für ihn deshalb eine wichtige Standortbestimmung, denn bereits nächste Woche wartet die anspruchsvolle „Birds of Prey“-Piste in Beaver Creek. „Ich war richtig gut in Form, jetzt weniger. Aber noch ist Zeit“, erklärte der Norweger. Kanada ist für ihn jedenfalls ein guter Boden: Acht seiner 35 Weltcupsiege hat er in Lake Louise gefeiert.

Die vergleichsweise flache Strecke ist dennoch nicht zu unterschätzen, das hat der schwere Unfall von Manuel Osborne-Paradis am Dienstag unterstrichen. Der Kanadier kam auf der Mitte des Kurses zu Sturz und wurde nach einer langwierigen Hubschrauber-Taubergung schließlich mit der Ambulanz ins Krankenhaus nach Banff gebracht. Dort wurde ein Schien- und Wadenbeinbruch diagnostiziert.

DER NORDAMERIKA-AUFTAKT Herren in Lake Louise (CAN): Samstag: Abfahrt (20.15 Uhr) Sonntag: Super-G (20 Uhr) Im ersten Abfahrtstraining war nur Christof Innerhofer (ITA) schneller als Matthias Mayer und Otmar Striedinger. Damen in Killington (USA): Samstag: Riesenslalom (15.45/19 Uhr) Sonntag: Slalom (16.30/19 Uhr, alle live ORF eins).

