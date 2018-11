Rodeln – und was auf Gold bei Olympia folgt

Innsbruck. Aus österreichischer Sicht war David Gleirscher die Sensation der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang Anfang des Jahres. Der Tiroler ließ in Südkorea die gesamte Elite hinter sich und fuhr zur Überraschung der Rodelszene zu Gold im Einsitzer, es folgten feierliche Empfänge und Ehrungen. Nun, neun Monate nach dem Gold-Coup, rückt Gleirscher wieder in den Mittelpunkt. Am Sonntag (ab 10.15 Uhr) beginnt die Weltcupsaison in Innsbruck-Igls, der 24-Jährige möchte seinen Erfolg von Pyeongchang in diesem Winter bestätigen. „Ich habe bei Olympia gesehen, was ich leisten kann. Wenn ich das auch im Weltcup zeigen kann, dann sind Podestplätze sicher möglich“, betonte Gleirscher.

Wunderdinge dürfe man insbesondere auf der Heimbahn, mit der er bisher immer nur „so lala“ zurechtgekommen sei, aber keine erwarten. „Grundsätzlich mag ich sie ganz gern, beim Weltcup und bei der WM 2017 war das Material-Set-up aber nicht auf dem Punkt. Deshalb habe ich mit Igls noch eine Rechnung offen“, sagte Gleirscher vor seinem fünften Weltcupwinter. Beim Material vertraue er auf Altbewährtes, eine neue Schiene habe er aber dazubekommen. „Im Groben haben wir jetzt ein sehr gutes Grund-Set-up.“ Saisonhöhepunkt ist die WM Ende Jänner in Winterberg. Dort möchte Gleirscher um die Medaillen mitfahren. (cg/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)