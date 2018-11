Herzog bleibt über 1000 m die Nummer eins

Die 23-jährige Tirolerin belegte in dem Freiluftrennen über 1.000 m den dritten Rang hinter der Lokalmatadorin Nao Kodaira und der US-Amerikanerin Brittany Bowe. Herzog behielt damit nach ihrem Auftaktsieg punktgleich mit Kodaira die Führung.

Damit platzierte sich die großartig in die Saison gestartete Herzog in allen sechs bisherigen Weltcup-Rennen in den Top 3. "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich in den ersten sechs Saisonrennen immer am Podium stehen würde, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt", freute sich Herzog über den erneuten Erfolg. Am Sonntag musste sie sich im direkten Duell mit Kodaira, die in 1:17,32 Bahnrekord lief, beugen. "Es war ein gutes Rennen. Beim Start war ich gut mit Nao dabei, leider war aber die erste Runde zu passiv und unsauber."

Nun geht es zurück nach Europa, wo im Dezember zwei Weltcups auf dem Programm stehen. Danach möchte Herzog Anfang 2019 ihren EM-Titel über 500 m erfolgreich verteidigen.

Ergebnisse Eisschnelllauf-Weltcup in Tomakomai vom Sonntag - Damen - 1.000 m: 1. Nao Kodaira (JPN) 1:17,32 Min. - 2. Brittany Bowe (USA) 1:17,66 - 3. Vanessa Herzog (AUT) 1:17,78. Gesamt 1.000 m (2 von 6 Bewerbe): 1. Herzog 108 Punkte - 2. Kodaira 108 - 3. Bowe 97

Herren - 1.000 m: 1. Kjeld Nuis (NED) 1:10,45 Min.; Division B: 1. Takuro Oda (JPN) 1:11,43. Weiter: 23. Floris Root (AUT) 1:14,85.

(APA)