Marcel Hirscher: Erste Schwünge in Übersee

Beaver Creek. Ohne seinen Chefcoach Michael Pircher hat Marcel Hirscher Dienstagmittag in Vail, Colorado seine Vorbereitung auf den Riesentorlauf am Sonntag in Beaver Creek gestartet. Pircher ist wenige Wochen nach Hirscher selbst Vater geworden, der 43-jährige Schladminger wird erst heute in Richtung USA aufbrechen.

Zuletzt hat Hirscher beim Saisonauftakt in Levi den Slalom gewonnen. „Auch im Riesentorlauf schläft die Konkurrenz nicht, und wir werden erst am Sonntag wissen, wo ich stehe“, meinte Hirscher. Im Vorjahr hatte er in Beaver Creek gleich seinen ersten Riesentorlauf nach der Verletzungspause (Knöchelbruch) gewonnen.

Praktisch auszuschließen ist mittlerweile ein Hirscher-Start im Super-G am Freitag. „Wenn ich Super-G fahren möchte, brauche ich mindestens ein Abfahrtstraining und das kostet in Summe zwei Trainingstage, die mir in meinen Kerndisziplinen fehlen würde“, erklärte der 29-Jährige. Er tendiere daher zu „eher nicht“.

In der Saisonvorbereitung deutete der Jungvater an, möglicherweise auf Beaver Creek und die Übersee-Reise zu verzichten. Nun sagt er: „Wenn ich die Saison fahre, muss ich das ordentlich machen. Wer A sagt, muss auch B sagen.“ (red.)

