Cornelia Hütter: Von null auf hundert und wieder zurück

Lake Louise. Im Winteridyll des Banff Nationalparks hat Cornelia Hütter bereits ihre Spuren hinterlassen. Hier stand sie zum ersten Mal im Weltcup am Start (Dezember 2011), hier krönte sie im Vorjahr ihr Comeback nach einem Kreuzbandriss mit ihrem ersten Abfahrtssieg (Dezember 2017). Hütters emotionaler Erfolg in Lake Louise war zugleich auch der bisher letzte Sieg der ÖSV-Damen in der Königsdisziplin, in den vergangenen Wintern dominierten die Italienerinnen und US-Amerikanerinnen den Abfahrts- und Super-G-Weltcup.

Zurück in den kanadischen Rocky Mountains erinnert sich Hütter an ihren bisher größten Erfolg: „Es war von null auf hundert, und alles war so unerwartet.“ Dort, wo am vergangenen Wochenende ihre Landsleute Max Franz und Vincent Kriechmayr überzeugten, will nun auch die Damenmannschaft von Chefcoach Jürgen Kriechbaum zuschlagen (Abfahrten am Freitag und Samstag, Super-G am Sonntag).

Die Hausherrin fehlt

Aushängeschild in der Abfahrt ist nach wie vor Hütter, die 26-jährige Steirerin hat in den jüngsten drei Saisonen zumindest einmal das Podest erklommen. Nun steht sie wieder vor einem kleinen Comeback. Nach einem unglücklichen Sturz im Riesentorlauftraining auf der Reiteralm im März war sie im Saisonfinish zurückgeworfen worden. „Das war von hundert auf null innerhalb von einer Stunde.“ Zwölf Tage hat sie im Liegen verbracht und sich nicht bewegen dürfen. Der Sturz selbst sei nicht so schlimm gewesen. „Aber ich habe eine Absperrung in die Milz-Lungen-Gegend bekommen.“

Nun wähnt sie sich wieder in guter Form, auch Unstimmigkeiten im Trainerteam der ÖSV-Speedgruppe 1 (Hütter, Scheyer, Venier, Schmidhofer, Puchner, Siebenhofer, Tippler) wurden ausgeräumt. Der erfahrene Wolfgang Grabner und Ex-Rennläufer Florian Scheiber sind neu im Team, das im riskanten Abfahrtssport so wichtige Vertrauen in die Betreuer kehrt zurück.

Die Konkurrenz hat ebenfalls nicht geschlafen, doch zu einem gewichtigen Teil fehlt sie in Lake Louise. Lindsey Vonn, die hier schon 18 Siege feierte, kam in der Vorbereitung einmal mehr zu Sturz und steht nicht am Start. Olympiasiegerin Sofia Goggia, die beste Abfahrerin des vergangenen Winters, wird verletzungsbedingt erst im Jänner wieder ins Weltcupgeschehen eingreifen. Und hinter Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec, die wegen eines Kreuzbandrisses ein Jahr pausieren musste, steht ein Fragezeichen.

Dass sich so ihre eigenen Chancen erhöht haben, daran verschwendet Hütter keine Gedanken. „Das wäre unmenschlich. So etwas trägt man auf der Skipiste aus, und wer schneller unten ist, der soll vorn sein, nicht wegen Verletzungen.“ Auch dass ein guter Saisonauftakt noch nicht allzu viel bedeutet, weiß die gebürtige Grazerin. Nach ihrer Siegpremiere in Lake Louise gelang ihr in der Vorsaison noch ein dritter Platz in Garmisch-Partenkirchen, der Rest des Winters war durchwachsen. „Jeder hat vergessen, dass das meine Comeback-Saison war. Ich habe Höhen und Tiefen gehabt, bin beim Material von Völkl auf Head umgestiegen“, erklärt Hütter. „Ich will heuer definitiv Konstanz reinkriegen. Und dass ich wirklich vorn dabei bin, auch wenn es nicht so gut geht. Das ist ein hohes Ziel, das ich mir setze, aber ich weiß, dass ich es draufhabe.“ (joe)

