Das lange Warten auf das Comeback

Beaver Creek. Wie schon im Vorjahr mussten sich auch heuer die Riesentorläufer nach der Absage in Sölden am längsten auf ihren Weltcup-Start gedulden. Ein Monat mehr oder weniger machte bei Philipp Schörghofer am Ende wenig Unterschied, kennt er die Zuschauerrolle doch bereits besser, als ihm lieb ist. Am 18. März 2017 absolvierte der Salzburger sein letztes Rennen, ehe ihn ein Knorpelschaden im Knie zur Pause zwang. „Genug zugeschaut. Es wird Zeit, dass ich auch wieder fahre“, sagte Schörghofer, der am Sonntag in Beaver Creek auf Skiern der Marke Augment zurückkehrt.

Der 35-Jährige habe dennoch immer an sich als Rennläufer geglaubt. „Gott sei Dank bin ich wieder da und habe Biss“, erklärte Schörghofer, der die verlängerte Rennpause letztlich begrüßte. „Seit Sölden habe ich einige Schwankungen beseitigt, den Grundspeed erhöht. Jetzt heißt es, noch die letzte Entschlossenheit herauszuholen.“ Eine Platzierung sei für Sonntag aber kein Ziel. „Ich will entschlossen Vollgas fahren und umsetzen, was ich mir erarbeitet habe.“

Bei der WM 2017 fehlten Schörghofer als Fünftem nur 14 Hundertstel auf eine Medaille. „Seitdem habe ich öfter eine mit dem Hammer auf den Schädel bekommen“, erinnerte er sich an Tiefs, „in denen ich nicht einmal mehr mit meinem Buben auf der Piste herumrutschen konnte“. Trotz seines Alters blickt er nach wie vor voraus. „Wenn ich schnell bin, möchte ich noch zwei, drei Jahre Ski fahren. Ich habe nicht vor, aufzuhören, wenn ich am Sonntag einen Scheiß fahre“, betonte er.

Schörghofer ist nicht der einzige Rückkehrer im ÖSV-Team, auch Daniel Meier, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner hatten sich zwischen Herbst 2017 und Februar 2018 jeweils Kreuzbandrisse zugezogen. Brennsteiner bei Olympia sogar schon zum vierten Mal. „Ich bin gleich am Tag nach der OP aufgestanden, hatte keine großen Tiefen. Es ist immer bergauf gegangen“, erzählte der 27-Jährige. „Jetzt bin ich froh, dass es endlich losgeht.“

Neben Siegfavorit Marcel Hirscher ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen auf Manuel Feller, der wegen des Levi-Slaloms erst diese Woche angereist ist. „Der Schnee ist trocken und aggressiv. Hier muss man die Ski bei jedem Schwung auf Zug zu halten“, berichtete der Tiroler. Im Vorjahr hatte der Slalom-Vizeweltmeister, der immer noch seinen ersten Weltcupsieg jagt, trotz Erkrankung als Vierter das Podest um ein Hundertstel verpasst. Dem Rest seines Teams traut Herrenchef Andreas Puelacher Plätze in den Top 20 zu. „Wir sind nach der Sölden-Absage relativ früh hierher geflogen und lagen bei den ersten internationalen Vergleichen in Vail gut.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)