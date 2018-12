Transfercoup der Vienna Capitals: Starkbaum hält wieder in Kagran

Wien. „Es ist schön, wieder zu Hause zu sein“, wurde Starkbaum in einer Aussendung zitiert. Der 32-jährige Wiener war zuletzt in der zweiten Schweizer Liga, bei EHC Kloten, engagiert.

Seine Karriere hatte Starkbaum in Kagran begonnen, 2006 verabschiedete er sich zum VSV. Sechs Saisonen in Villach folgten vier in Schweden sowie Engagements bei Salzburg und in der Schweiz. Bei den Capitals wird der 104-fache Internationale mit dem Amerikaner Jean-Philippe Lamoureux ein hochkarätiges Torhüter-Gespann bilden. Starkbaum hat Österreich bei drei A-Weltmeisterschaften vertreten und stand auch bei Olympia 2014 in Sotschi im Tor. „Er beweist seit Jahren auf höchstem Niveau, dass er ein wichtiger Rückhalt ist“, sagt Trainer Dave Cameron.

Die Capitals liegen nach neun Niederlagen in den vergangenen zwölf Spielen in der Erste Bank Eishockey-Liga derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Träumte man zu Saisonstart noch vom Titel, so ist vorerst Ernüchterung in Kagran eingekehrt. Starkbaums erster Auftritt erfolgt heute – just beim VSV (17.30 Uhr).



Graz ist Tabellenführer. Ein besserer Torhüter ist dringend notwendig, denn gegen Graz hatten die Wiener erneut das Nachsehen. Die 99ers entschieden den Schlager mit 4:2 für sich und kehrten auf Platz eins zurück. Es war die bereits siebente Auswärtsniederlage der Wiener in Serie.

In Klagenfurt beendete Salzburg die Siegesserie des KAC (sechs Siege en suite) und gewann mit 4:2. ?

24. Runde: Znaim – Dornbirner EC 4:5 (1:3, 2:1, 1:1), Graz 99ers – Vienna Capitals 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), Innsbruck – VSV 7:3 (3:1, 2:0, 2:2), KAC – Salzburg 2:4 (1:1, 1:3, 0:0), HCB Südtirol – Fehervar 3:4 n. V. (2:0, 1:1, 0:2; 0:1).

Tabelle: Graz (48) vor KAC (46).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)