Max Franz gewinnt Chaos-Super-G in Beaver Creek

Max Franz konnte es kaum glauben. Es schneite den ganzen Tag, der Super G wurde zweimal verschoben und stand kurz vor der Absage. Doch es wurde gefahren – und dann schlug ihm, der gerade erst in Lake Louise die Abfahrt und seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert hat, die Gunst der frühen Startnummer. Der Kärntner, 29, gewann den Sprint auf der „Birds of Prey“ in 1:10,59 Minuten vor Mauro Caviezel (SUI; 0,33) und dem Trio Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal (beide NOR) und Dominik Paris (FRA), die jeweils 0,41 Sekunden Rückstand hatten. Es ist der vierte ÖSV-Sieg in diesem Rennen in Folge.

Franz gilt als „Wundertüte“. Als wegen Knieproblemen und Materialwechsel alles gegen ihn sprach, zog er in Kanada voll durch. Der Cousin des Ex-Weltcupläufers Werner Franz ist hoch veranlagt, hat sich mit der Umsetzung seines Talentes aber oft schwergetan, zudem Stürze und Verletzungen hinnehmen müssen. Auch beim letzten Saison-Feinschliff in Colorado bremsten ihn Knieprobleme. „Max ist ein Riesen-Talent mit extrem viel Gefühl. Wenn bei ihm alles passt und er sich wohlfühlt, ist er schwer zu schlagen“, sagt Trainer Andreas Puelacher.

Franz war happy. „Ich habe auch schon Pech gehabt, im Moment ist das Glück auf meiner Seite. Ausschlaggebend war sicherlich die Startnummer: Der Hund, der die Nummer 5 bei dem Event getragen hat, sieht meinem eigenen sehr ähnlich. Daher habe ich mich dafür entschieden.“

Sechter wurde Vincent Kriechmayr (0,58), Siebenter Matthias Mayer (0,61).