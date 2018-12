Ski alpin: Shiffrin feiert in Lake Louise ersten Sieg im Super-G

Nichts wurde es aus dem ersten Tripleerfolg der ÖSV-Damen seit über 13 Jahren. Nach den beiden Abfahrtssiegen von Nicole Schmidhofer jubelte Mikaela Shiffrin in Lake Louise über ihren allerersten Weltcupsieg im Super-G, sie hat damit als erst siebente Läuferin in allen fünf Disziplinen gewonnen. Der US-Star wählte im Steilhang eine ganz eigene Linie und verwies die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,77) und die Deutsche Viktoria Rebensburg (+0,83) auf die Plätze.

"Ich habe mir heute einfach vorgenommen, aggressiv zu fahren und es hat sich wirklich gut angefühlt", sagte Shiffrin. "In allen Disziplinen zu gewinnen, war eines meiner großen Ziele seit ich im Weltcup fahre. Es ist unglaublich und ich bin sehr dankbar." Zuvor war dies Petra Kronberger (AUT), Pernilla Wiberg (SWE), Janica Kostelic (CRO), Anja Pärson (SWE), Lindsey Vonn (USA) und Tina Maze (SLO) gelungen. Shiffrin gewann zusätzlich auch bereits in den Disziplinen Parallelslalom und City Events, die in Zukunft im Weltcup-Kalender auch forciert werden sollen.

Ramona Siebenhofer fehlte als Vierter ein Hunderstel auf das Podest. Anna Veith wurde Sechste (+0,90), Stephanie Venier Neunte (+1,00), Schmidhofer musste sich nach dem Abfahrtsdouble mit Rang elf (+1,09) begnügen. „Ich habe die Explosivität beim Start nicht mehr gehabt, keinen Zug auf die Ski gebracht“, erklärte die Super-G-Weltmeisterin.

(red)