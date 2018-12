Ski alpin: Luitz vertagt Hirschers 60. Weltcupsieg

Marcel Hirscher hat in Beaver Creek seinen 60. Weltcupsieg knapp verpasst. Der Salzburger musste sich im Riesentorlauf in Beaver Creek nach fehlerhafter Fahrt dem bereits zur Halbzeit führenden Deutschen Stefan Luitz um 14 Hundertstel geschlagen geben. Die Überraschung des Tages lieferte der Schweizer Thomas Tumler, der es mit Startnummer 48 in den zweiten Durchgang geschafft hatte, und mit Laufbestzeit erstmals in seiner Karriere auf das Podest fuhr.

"Für einen Weltcup war die Piste schon sehr am Limit", meinte Hirscher, der Luitz seinen ersten Sieg vergönnte. "Er hat schon so viel durchgemacht und es sich verdient."

Hinter Hirscher klaffte ein großes Loch aus österreichischer Sicht: Mit Johannes Strolz (23.) und Philipp Schörghofer (29.) schafften es nur zwei weitere ÖSV-Läufer ins Klassement. Roland Leitinger, Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer hatten allesamt die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst, Manuel Feller, Daniel Meier und Stefan Brennsteiner schieden aus.

