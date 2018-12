Langlauf: Johaug ist zurück in der Erfolgsspur

Beitostölen. Fünf Distanzrennen, fünf Siege, dazu der standesgemäße Staffelerfolg am Sonntag mit ihren norwegischen Kolleginnen: Skilangläuferin Therese Johaug dominiert den WM-Winter nach Belieben. Vor allem das samstägliche Heimrennen in Beitostölen (15 km Skating) wurde zur Machtdemonstration. Über eine Minute Vorsprung lief sie auf die zweitplatzierte schwedische Olympiasiegerin Charlotte Kalla heraus. Zum Vergleich: Die Differenz zwischen Kalla und Teresa Stadlober auf Platz elf war geringer.

Zwei Jahre Wettkampfpause wegen einer 18-monatigen Dopingsperre haben bei Johaug zwar Spuren hinterlassen, Ehrgeiz, und Leidenschaft aber sind größer als je zuvor. Längst trägt die 30-Jährige mit dem eigenen Modelabel wieder das, was ihr in der Loipe am besten steht: das Gelbe Trikot der Weltcupführenden.

Lob kommt auch von der zurückgetretenen Langlauf-Königin Marit Björgen. „Nicht den Mut zu verlieren, wenn man kein Ziel hat, auf das man hintrainieren kann, das ist beeindruckend“, lobte die frühere Teamkollegin. Gemeinsam mit anderen Weltklasse-Läuferinnen hatte sie mit Johaug während deren Sperre unzählige Trainingskilometer abgespult.

Am 13. Oktober 2016 war bekannt geworden, dass Johaug bei einer Trainingskontrolle positiv auf das Steroid Clostebol getestet wurde. Unter Tränen wies sie alle Dopingvorwürfe zurück. Mannschaftsarzt Frederik Bendiksen hatte ihr im Trainingslager in Italien die Creme Trofodermin wegen eines Sonnenbrands auf der Lippe aus einer Apotheke besorgt – trotz eines Doping-Warnhinweises auf der Verpackung. Nachdem der norwegische Verband sie für 13 Monate gesperrt hatte, verlängerte der Internationale Sportgerichtshof CAS die Auszeit auf 18Monate. Johaug verpasste die WM in Lahti und Olympia in Pyeongchang – und Werbeeinnahmen in Millionenhöhe. „So kann ich nicht abtreten“, meinte die Olympiasiegerin, siebenfache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin (2014, 2016).

Am 25. November gewann sie in Kuusamo ihr erstes Weltcuprennen nach der Zwangspause. Technisch läuft sie stärker als zuvor, auch sei sie in dieser schweren Zeit erwachsener geworden, sagte Johaug. Bei der WM im Februar in Seefeld soll ihre Comebacksaison gekrönt werden. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)