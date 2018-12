Eishockey: Die historische Mission im hohen Norden

Oulu/Wien. Die historische Chance ist für Red Bull Salzburg zum Greifen nah. Mit einem 3:2-Vorteil geht Österreichs Eishockeymeister heute (18 Uhr, live ORF Sport plus) in das Viertelfinalrückspiel der Champions Hockey League (CHL) beim finnischen Titelträger Kärpät Oulu, bereits ein Remis würde für den erstmaligen Sprung unter die besten Vier genügen. „Das wird ein echtes Endspiel, in dem es um alles geht. Wir werden alles geben, und jeder Einzelne muss seine Topleistung abrufen“, sagte Chefcoach Greg Poss.

Die Aufgabe in der 6614 Zuschauer fassenden Oulun Energia Areena des Tabellenführers der starken finnischen Liga ist eine schwierige, 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger sowie die meisten erzielten und die wenigsten Gegentore sprechen für sich. „Jeder weiß, worum es geht, und wir sind zu 100 % auf diese Begegnung fokussiert“, erklärte Stürmer Raphael Herburger. Die Salzburger reisten bereits am Montag in Vollbesetzung nach Finnland an.

Im Hinspiel hatten die Bullen bei ihrer ersten Viertelfinalteilnahme überrascht und durch eine starke Einzelleistung von John Hughes wenige Sekunden vor dem Ende den Erfolg fixiert. Die zwei EBEL-Siege gegen Graz und Linz, durch die der Titelverteidiger wieder erster Capitals-Jäger ist, sollen die gute Form konserviert haben. „Wir wollen so wenig wie möglich Eigenfehler machen, da die sofort bestraft werden. Wir haben eine einzigartige Chance und wollen mit allem, was wir haben, dagegenhalten“, betonte Herburger. Im Gegensatz zum Hinspiel sind in der Entscheidung Verlängerung (zehn Minuten 4 vs. 4) und ein Penalty-Schießen möglich.

Der Blick nach München

Das Halbfinale (8./9. bzw. 15./16. Jänner) könnte ein Markenduell bringen, denn Red Bull München verteidigt zu Hause ein 2:1 gegen den schwedischen Klub Malmö Redhaws. In der anderen Rasterhälfte endete der erste Vergleich zwischen HC Pilsen (CZE) und Skellefteaa AIK (SWE) 3:3, der zweifache CHL-Sieger Frölunda Indians (SWE) nimmt einen 4:1-Vorsprung gegen Kometa Brünn (CZE) mit. Das Endspiel wird im Februar in einer Partie an der Heimstätte des Finalisten mit der besseren Bilanz ausgetragen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2018)