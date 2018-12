Turbulenzen über dem Schanzentisch

Engelberg. Es ist die traditionelle Generalprobe für die Vierschanzentournee. Wer in Engelberg gewinnt, hat auch relativ gute Chancen, sich beim Schanzenklassiker (ab 30. Dezember, Oberstdorf) in Szene zu setzen. Sieben Springer aus den vergangenen 15 Jahren haben es geschafft. Ob das jetzt auch einem ÖSV-Adler gelingen kann?

Eher nicht, denn diese WM-Saison mit dem Highlight im Februar 2019 in Seefeld war von Turbulenzen und Enttäuschungen gekennzeichnet. Zuletzt hatte Cheftrainer Andreas Felder die Seinen nach der Absage des Titisee-Springens sogar zum Sondertraining nach Lillehammer gebeten. Drei Tage lang wurde geübt, an Form und Selbstvertrauen gefeilt. Am Material, speziell am Anzug – an dieser Meinung hält man im ÖSV eisern fest –, kann der Absturz nicht festgemacht werden. Die Ergebnisse lassen trotzdem darauf schließen: Im Weltcup waren die Ränge fünf und zehn durch Stefan Kraft die einzigen Top-Ten-Plätze.

Die Favoriten stellen andere. Die Nummer eins ist der Japaner Ryōyū Kobayashi. Podestplätze in den ersten fünf Bewerben – der 22-Jährige ist dreimal Sieger und zweimal Dritter gewesen – hat zuvor seit längerer Zeit kein Skispringer geschafft. (fin)

Samstag: 15.45 Uhr (live, Eurosport). Sonntag: 14 Uhr (Eurosport).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)