Frauen am Berg – die Revolution im Tiefschnee

Sie investieren ihre gesamte Energie, trainieren gleich viel, riskieren gleich viel – und dennoch: In der allgemeinen Wahrnehmung ist der Skisport ein Männerrevier. Dass Frauen im starren, verbandskontrollierten alpinen Rennlauf unterrepräsentiert sind, ist keine Überraschung – ein Blick auf die Funktionärsebene, auf die Betreuerstäbe genügt. Doch auch in der freiheitsliebenden Szene der Freerider ist der Weg noch mindestens genauso weit. Auf der World Tour sind Frauen die Minderheit, in den großen Filmproduktionen ein Anhängsel der männlichen Stars.

Was sind die Gründe? Gibt es im Rennlauf wirklich so wenige Trainerinnen, weil der Torstangenbund so schwer ist, wie ein ÖSV-Funktionär vor nicht allzu langer Zeit fabulierte? Dabei hätten sie im Österreichischen Skiverband gern mehr Frauen, nicht erst seit die Missbrauchsfälle bekannt wurden.

Woran hapert es im freien Gelände, im Backcountry? Ist Freeriden zu extrem für Frauen? Ist der Weg zum Erfolg zu weit? Auch im Skisport gilt: Frauen müssen ein wenig mehr leisten als männliche Kollegen, um als erfolgreiche Sportler anerkannt zu werden.

Auch bei der Vermarktung gelten andere Gesetze, im Sponsoring sind Frauen klar benachteiligt. Und nicht alle meinen, Werbesujets mit Athletinnen in Skischuhen und Unterwäsche würden zur Gleichstellung beitragen. Der blumenverzierte „Lady-Carver“ legt zudem den Schluss nahe, die Skiindustrie nehme die weibliche Kundschaft ohnehin nicht sonderlich ernst.

Was halten die Besten ihrer Zunft von alldem? Wie meistern sie Schwierigkeiten, wie wollen sie Dinge verändern? Vier Skifahrerinnen, die den Sport aus allen Blickwinkeln kennen, als Rennläuferinnen, als Trainerinnen, als Freeriderinnen und als Filmemacherinnen geben Antworten. Vorweg: Alle wissen sie um die Wichtigkeit von weiblichen Vorbildern, mit ihrem Tun wollen sie andere inspirieren. Und alle betreiben ihre Leidenschaft auf dem allerhöchsten Level.

Piste, Powder, Leinwand: die Wegbereiterin

Sandra Lahnsteiner kennt den Skisport in all seinen Facetten: Als Athletin, Trainerin und als Filmemacherin.

Sandra Lahnsteiner, 38, hat gerade ihr erstes Filmfestival über die Bühne gebracht. Die gebürtige Oberösterreicherin lebt im Gasteinertal. – (c) Thomas Marzusch

Ob sie eine Vorreiterin ist? „Ich glaube ja“, sagt Sandra Lahnsteiner. Die 38-Jährige war Rennläuferin, die erste Frau in der ÖSV-Skiakademie am Kitzsteinhorn und ist eine von nicht vielen Skitrainerinnen mit der höchsten Ausbildung. Inzwischen aber ist die gebürtige Oberösterreicherin das Aushängeschild der weiblichen Freeride-Szene. In ihren Filmproduktionen („Shades of Winter“) ziehen ausschließlich Frauen ihre Spuren in den Tiefschnee.

Lahnsteiners jüngste Filmtour war bestens besucht, männliche und weibliche Zuschauer hielten sich die Waage – wie auch die Anhänger in den sozialen Medien. „Wir machen die Skifilme, die die meisten Frauen in die Kinos bringen, aber nicht weniger Männer.“

Seit ihren Anfängen in der Filmbranche 2010 hat sich eine Dynamik entwickelt, Skifahrerinnen sind nicht mehr nur die Anhängsel der großen Produktionen, sie können eigene Projekte verwirklichen. „Shades of Winter war ein Wegbereiter. Du brauchst jemanden, der dir sagt, das ist möglich.“ Auch, weil Freerider auf keinen Verband zurückgreifen können. „Du musst eine gute Idee haben, dann gibt es eine Geschichte darüber.“ Authentizität sei gefragt, auch bei den Produkten. „Ich brauche keine Blümchen auf dem Ski, kein pinkes Design. Ich will ehrliche Produkte, keine Klischees.“

Im Sommer hat die private Fitnesstrainerin von Anna Veith mit dem ÖSV-Star wieder die Saisonvorbereitungen absolviert. Sind Frauen womöglich die besseren Trainer? „Die Leistungsdichte ist hoch, das Mentale und die Befindlichkeiten sind entscheidend. Da sind Frauen vielleicht die sensibleren und bemerken möglicherweise etwas, was Männer übersehen könnten.“

Die neuen Abenteuer der Olympiasiegerin

Julia Mancuso über das Testosteron am Berg, den Damenweltcup und die wahre Faszination des Skisports.

Julia Mancuso, 34, hat ein neues Kapitel ihrer Skikarriere aufgeschlagen. Die US-Amerikanerin ist mit dem Surfer Dylan Fish verheiratet, lebt im kalifornischen Squaw Valley und auf Hawaii. – (c) BRANISLAV ROHAL

Schon während ihrer Karriere als Rennläuferin hat es Julia Mancuso ins Gelände gezogen. Bemerkenswert: Wenige Wochen nachdem sie 2010 in Vancouver in Abfahrt und Kombination zwei ihrer vier Olympiamedaillen eingefahren hat, stand sie auch am berüchtigtsten Hang der Freeride World Tour im Schweizer Verbier am Start.

Den Nervenkitzel beim Rennfahren vermisst die 34-jährige Kalifornierin durchaus, auch die Weltcuporte und die perfekt präparierten Strecken. Der Zeitpunkt zum Aufhören vor knapp einem Jahr sei aber der richtige gewesen. Auch wenn die Olympiasiegerin (Riesentorlauf 2006) ihre Alpinkarriere wegen zahlreicher Verletzungen nicht so beenden konnte, wie sie wollte. „Ich konnte mein Potenzial nicht mehr ausschöpfen. Die Schmerzen waren zu groß“, erzählt sie.

Nun hat sie eine neue Hüfte, verbrachte den Sommer surfend auf Fidschi und hat sich dem Freeride-Sport verschrieben, auch heute noch eine Männerdomäne wie sie sagt. „Sie riskieren mehr, da schwirrt wohl mehr Testosteron herum. Aber es gibt Frauen, die da draußen sind und Abenteuer erleben. Es ist wichtig, dass sie das zeigen können“, sagt Mancuso, die inzwischen selbst in Filmen aufgetreten ist.

Im Rennsport seien Frauen mit dem Stellenwert des Damenweltcups privilegiert, meint sie. Mancuso wusste sich freilich auch zu vermarkten, galt als „Ski-Beauty“. Auch heute ist sie Markenbotschafterin, gibt Motivationsreden und lässt sich für gemeinsame Skitage bezahlen. „Ich sehe mich aber immer noch als Athletin, will andere inspirieren. Was ich am Skifahren immer geliebt habe, ist, dass es so viele Aspekte der Berge verbindet.“

Die este Waschechte Weltmeisterin

Abseits der üblichen Pfade hat die Vorarlbergerin Lorraine Huber eine bemerkenswerte Karriere hingelegt.

Lorraine Huber, 38, aus Lech am Arlberg war im Vorjahr Gesamtsiegerin der Freeride World Tour. Ihre Wettkampf- karriere hat die studierte Betriebswirtin beendet. – (c) BRANISLAV ROHAL

Aufgewachsen in Australien, Skifahren nur im Urlaub, kaum Wettkampferfahrung – und dennoch war Lorraine Huber 2017 Weltmeisterin der Freeride World Tour, dem Weltcup der Extremskifahrer. Praktisch alle, die es bis dorthin schaffen, sind ausgebildete Rennläufer, die schließlich das Backcountry für sich entdeckt haben. „Da bin ich sicher eine Ausnahme“, sagt Huber.

Bis zu ihrem Highschool-Abschluss lebte sie bei ihrer Mutter in Australien, zum Skifahren blieb nur der Sommerurlaub, als sie ihren Vater in Lech am Arlberg besuchte. „In diesen fünf Wochen war ich jeden Tag am Berg unterwegs, das war das Schönste überhaupt“, erzählt die 38-Jährige. Mit den Wettkämpfen hat sie erst vor zehn Jahren begonnen. „Ich habe als Jugendliche Ballettvorführungen und Klavierkonzerte gemacht, hatte aber keine Erfahrung mit Wettkampfdruck. Ich habe mir das allein erarbeitet.“

In einem aber unterscheidet sich Huber nicht von den Ski-Kolleginnen: Auch sie ist überwiegend mit Männern unterwegs. „Deswegen sind die Wettkämpfe so wichtig, da kommen die besten Frauen zusammen. So können wir das Niveau heben.“ Weibliche Vorbilder spielen dabei eine große Rolle. „Für ein junges Mädchen ist der Schritt zum 'Das kann ich auch' viel kleiner.“

Verdient hat Huber als Freeriderin deutlich weniger als die Männer. Auch Sponsoren haben weniger Budget für Projekte von Frauen. „Das habe ich schon zu spüren bekommen“, sagt die studierte Betriebswirtin. Ihre Wettkampfkarriere hat die Vorarlbergerin beendet, sie will sich dem Alpinismus widmen, Filme drehen und ihre Frauen-Skicamps ausbauen. „Ich habe das Bedürfnis, etwas weiterzugeben.“

Aufholbedarf auch bei der Hundersteljagd

Von Vergleichen mit Männern hält Nicole Schmidhofer, die derzeit bester Abfahrerin im Weltcup, nicht allzu viel.

Die 29-jährige Steirerin Nicole Schmidhofer ist amtierende Weltmeisterin im Super-G und mit zwei Siegen die erfolgreichste Österreicherin der bisherigen Weltcupsaison. – (c) APA/AFP/MARK RALSTON (MARK RALSTON)

„Ist es nicht überall so, dass Frauen mehr Gas geben müssen, damit sie Anerkennung erhalten?“, fragt Nici Schmidhofer. „Das betrifft nicht nur den Skisport.“ Der Berg sei deswegen aber noch lang kein Männerrevier. Auch das Gerede vom Geschlechtervergleich, wie ihn Lindsey Vonn, die erfolgreichste Weltcupathletin, in der Abfahrt von Lake Louise anstrebt, hält die 29-Jährige für entbehrlich. „Ein Werbegag“, und wenn schon, dann bitte auf einer spektakuläreren Abfahrt.

Das sagt die zweifache Abfahrtssiegerin von Lake Louise wohlgemerkt. Vor zwei Wochen holte die Steirerin das Double in Kanada. Es mag schwierigere Strecken geben, die Zahlen sind dennoch spektakulär: Mit 133 km/h wurde Schmidhofer bei ihrem ersten Sieg gemessen, im Schnitt war sie 1:47 Minuten lang mit 102 km/h unterwegs. Zum Vergleich: Max Franz gewann eine Woche zuvor an derselben Stelle, Topspeed 136 km/h, Durchschnittstempo 106 km/h, also gerade einmal eineinhalb Sekunden schneller. Das Preisgeld für beide: 45.000 Franken.

Von Zeit zu Zeit wird auch gemeinsam mit den Männern trainiert, erzählt Schmidhofer. Möglichkeiten, sich zu messen, gebe es also genug. Dass aber selbst beim Damentraining fast ausschließlich männliche Coaches das Sagen haben, ist ein Fakt. Für Schmidhofer ist das in erster Linie den Reisestrapazen geschuldet. Tatsächlich ist ein Trainer auf Toplevel rund 200 Tage im Jahr unterwegs, für Familienplanung bleibt da kaum Spielraum.

Aufholbedarf gibt es also. „Auf dem gleichen Level sind wir sicher nicht. Aber wenn man in Österreich gut Ski fährt, hat das schon einen hohen Stellenwert. Egal ob Mann oder Frau.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)