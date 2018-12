Die nächste Hirscher-Gala

Alta Badia. 2,53 Sekunden also, im alpinen Skisport mehr als eine Ewigkeit. Mit diesem Vorsprung gewann Marcel Hirscher den Riesentorlauf in Alta Badia, eines der schwierigsten Rennen im Weltcupkalender. Am nächsten kamen dem Salzburger Seriensieger noch die Franzosen, Thomas Fanara wurde Zweiter, Alexis Pinturault Dritter (+2,69 Sek.).

Noch schmachvoller für die abgeschlagene Konkurrenz: Hirscher zeigte im zweiten Durchgang einen ambitionierten Sicherheitslauf, schließlich war er mit 1,90 Sekunden Vorsprung auf den zwischenzeitlich führenden Fanara ins Rennen gegangen und fuhr nach zuvor fünf Laufbestzeiten in Folge im Finale nur die zweitschnellste Zeit. „Klingt deppert, aber es hat sich nicht so gewaltig angefühlt. Ich habe gedacht, es wird sich ausgehen, aber knapp“, erklärte der 29-Jährige.

„Außerirdischer“ Annaberger

Die Rivalen, sie waren chancenlos und konsterniert. „Ich weiß nicht, von wo der eingereist ist“, meinte der viertplatzierte Manuel Feller zum „außerirdischen“ Annaberger. Der erklärte Hirscher-Herausforderer Henrik Kristoffersen (14.) ging einmal mehr zu verbissen ans Werk, zugutezuhalten ist dem 24-jährigen Norweger aber, dass er der Einzige zu sein scheint, der Hirschers Dominanz nicht als gegeben hinnehmen will.

Der drittplatzierte Alexis Pinturault, ein weiterer abgehängter früherer Rivale des siebenfachen Gesamtweltcupsiegers, wollte im Sommer beim Riesentorlaufschwung nachjustieren, wirklich gelungen ist das nicht. Und Stefan Luitz (20.), der sich in Beaver Creek (mithilfe von künstlichem Sauerstoff) noch ein packendes Duell mit Hirscher geliefert hatte, konnte diese Leistung bei den Europa-Rennen nicht bestätigen.

Im ÖSV-Lager ist der einmal mehr nicht fehlerfreie Feller der aktuell einzige Riesentorläufer, der an ein Kräftemessen mit Hirscher denken darf. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Bock noch um das Podest mitkämpfen kann. Das wurmt umso mehr“, meinte der 26-jährige Tiroler. Die Rückstände von Roland Leitinger (23.) und Philipp Schörghofer (26.): 4,95 bzw. 6,95 Sekunden.

Gerade auf der herausfordernden Gran-Risa-Piste wird Hirschers Dominanz deutlich. Zum sechsten Mal in Folge hat er nun den Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen, nicht zum ersten Mal mit bemerkenswertem Vorsprung: 1,70 Sekunden im Vorjahr, 1,45 Sekunden 2014 (persönlicher Rekord bleiben die 3,28 Sekunden, die er 2015 Felix Neureuther im Riesentorlauf von Garmisch abnahm).

Nächster Rekord

Sechs Jahre in Folge an einem Ort in einer Disziplin zu gewinnen, das hat außer Hirscher noch niemand geschafft. „Wir haben Ski gewechselt und ein bisschen Kopfweh gehabt, ob das schon das Richtige ist. Ich habe geglaubt, es geht sich nicht aus“, meinte Hirscher nach seinem 61. Weltcuperfolg, dem 30. im Riesentorlauf, mit dem er die Führung im Gesamtweltcup übernahm. „Ich fahre volle Attacke und rechne weniger denn je Punkte.“

Offiziell fehlt dem 29-Jährigen ein Sieg auf Annemarie Moser-Pröll. Die Salzburgerin gewann 62 Rennen. Allerdings könnte Hirscher nachträglich der Riesentorlauf in Beaver Creek zugesprochen werden, geht es nach dem Ski-Weltverband wird Sieger Luitz disqualifiziert (siehe Artikel unten).

Heute steigt in Alta Badia ein Parallel-Riesentorlauf (18.15 Uhr, live ORF eins). (joe)

RIESENTORLAUF ALTA BADIA

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:32,29 Min.

2. Thomas Fanara (FRA) +2,53 Sek.

3. Alexis Pinturault (FRA) +2,69

Weiters: 4. Manuel Feller (AUT) +2,72 5. Tommy Ford (USA) +2,79 6. Matts Olsson (SWE) +2,81 7. Luca de Aliprandini (ITA) +3,14 8. Loic Meillard (SUI) +3,31 9. Zan Kranjec (SLO) +3,33, Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,33, Thomas Tumler (SUI) +3,33 14. Henrik Kristoffersen (NOR) +3,65 23. Roland Leitinger (AUT) +4,95 26. Philipp Schörghofer (AUT) +6,95.



RTL-Weltcup (nach 3 Rennen): 1. Hirscher (AUT) 280 2. Kristoffersen (NOR) 148 3. Olsson (SWE) 140.

Gesamtweltcup (nach 10 Rennen): 1. Hirscher 380 2. Max Franz (AUT) 340 2. Aksel Svindal (NOR) 333.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.12.2018)