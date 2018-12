Ski alpin: Siebenhofer fährt in Gröden-Abfahrt aufs Podest

Ilka Stuhec hat die erste Weltcup-Abfahrt der Damen auf der Saslong-Piste in Gröden gewonnen. Die Slowenin gewann vor der Italienerin Nicol Delago (+0,14) und Ramona Siebenhofer (+0,51). Die Salzburgerin stand damit erstmals seit Dezember 2015 wieder auf dem Podest. "Ich bin irrsinnig froh, dass ich endlich das aus dem Training auch im Rennen zeigen konnte", sagte Siebenhofer.

Für Stuhec war es der achte Weltcupsieg, der erste nach dem Kreuzbandriss im Oktober 2017. "Ich kann es fast nicht glauben. Bei den letzten Rennen habe ich mir selbst viel Druck gemacht, das war ein großer Rucksack. Jetzt wollte ich einfach Ski fahren, es genießen - und es hat gereicht", sagte die 28-Jährige, die die Strecke schneller als Vorläufer Peter Fill absolvierte. "Das ist super cool, aber er hat natürlich nicht die Rennski oder -anzug gehabt."

Mit Mirjam Puchner (6.), Stephanie Venier (7.) und Nicole Schmidhofer (10.) landeten drei weitere ÖSV-Läuferinnen in den Top Ten. Gar nicht nach Wunsch lief es für Anna Veith, die es nach einem schweren Fehler nicht in die Top 30 schaffte. "Ich habe versucht den Ski laufen zu lassen, um Speed zu machen. Das war an der Stelle zu viel", sagte die Salzburgerin. Eine Talentprobe gab unterdessen Nadine Fest ab, die 20-Jährige fuhr in ihrer allerersten Weltcupabfahrt auf Platz zwölf. "Das ist eine riesengroße Erleichterung, weil ich mir zuletzt schwer getan habe. Diesmal wollte ich einfach zeigen, was ich kann und das ist mir gut aufgegangen."

Erstmals seit den 1970er-Jahren gastierten die Damen wieder in Gröden, die WM-Bewerbe durften sie damals jedoch nicht auf der Saslong bestreiten. Nun wurde die legendäre Abfahrtsstrecke für die Weltcuprennen entschärft, nicht zur Freude aller Läuferinnen. Bereits der extrem flache Start nahm der Premiere viel vom Glanz: Die Damen gingen rund 300 m unterhalb des Herren-Starts auf die Piste und hatten Mühe Tempo aufzunehmen. Trotz Stockeinsatz und Schlittschuhschritten benötigte auch die spätere Siegerin Stuhec 9,47 Sekunden für die ersten beiden Tore. Die Slowenin genoss die Fahrt dennoch: "Es hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich sind die Wellen kleiner als bei den Herren, aber mir hat es gefallen."

