Ski alpin: Hirschers RTL-Podestserie endet in Saalbach

Marcel Hirschers eindrucksvolle Serie im Riesentorlauf hat in Saalbach ihr Ende gefunden: Erstmals seit 18 Rennen bzw. März 2016 beendete der Salzburger ein Rennen seiner Spezialdisziplin nicht auf dem Podest. 77 Hundertstel Rückstand auf Sieger Zan Kranjec aus Slowenien bedeuteten nur Rang sechs und damit das schlechteste RTL-Resultat seit Februar 2016.

"So bitter ist es selten gelaufen, richtig heftig. Die Zeit ist eh noch recht gut, dafür dass es mich dreimal hergerissen hat. Gratulation an die anderen, die sind gut gefahren, aber von meiner Seite ist es sehr schwach gewesen", sagte Hirscher. Nach einer Besprechung hatte er sich trotz Halbzeitrang fünf für denselben Ski wie im ersten Durchgang, übrigens derselbe wie auch in Alta Badia, entschieden. "Wir liegen sehr oft richtig, diesmal war es nicht ganz ideal. Aber so schwindlig runterfahren muss ich auch erst einmal runterfahren." Das Resultat zeige jedenfalls wie schnell es im Sport gehen könne. "Natürlich ist es nicht lustig, aber was soll's. Wir haben alles probiert auch beim Set-up, heute hat es einfach nicht wollen und das gehört dazu."

Manuel Feller verlor als Halbzeitzweiter nach bester Zwischenzeit im unteren Teil den Ski und schied ebenso wie der Führende Matts Olsson (SWE) aus. So standen neben Kranjec der Schweizer Loic Meillard und der Franzose Mathieu Faivre auf dem Podest. "Es war nur eine Frage der Zeit, weil ich mit dem rechten Ski einen Stein erwischt habe und keinen Grip mehr hatte. Schade, dass das ausgerechnet zuhause passiert", erklärte Feller.

(red)