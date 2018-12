Die Tücken eines Heimspiels

Saalbach-Hinterglemm. Man muss schon ein Stück weit in der jüngeren Skigeschichte zurückgehen, um einen Riesentorlauf zu finden, bei dem Marcel Hirscher nicht auf dem Stockerl gelandet ist. Im März 2016 war er Fünfter in St. Moritz gewesen, danach gewann er 14 Riesentorläufe und fuhr in sechs weiteren in die Top drei – und dann kam Saalbach-Hinterglemm. Das Rennen am Zwölferkogel, Ersatzevent für den abgesagten Saisonauftakt in Sölden, beendete der Salzburger nur auf Platz sechs.

Weil sich Größe aber bekanntlich in der Niederlage zeigt, gratulierte Hirscher umgehend Žan Kranjec, dem Weltcup-Premierensieger aus Slowenien, und begab sich sogleich auf Ursachenforschung. „Heute sieht man, wie verdammt schnell es geht von Hero zu Zero“, meinte Hirscher, der gerade mit zwei souveränen Siegen aus Alta Badia zum Heimrennen ins Salzburger Land gekommen war. „Entweder ich habe in zwei Tagen das Skifahren verlernt oder es passt etwas anderes nicht.“

Fellers demolierte Skier

Blieb also nur ein Fehlgriff beim Material als Erklärung, eigentlich die Paradedisziplin des Teams Hirscher. „Im ersten hat der Ski zu viel gehalten und im zweiten zu wenig. Ein schönes Beispiel, dass bei meinen Lieblingsthema Setup, das oft sehr gut funktioniert, alles zusammenpassen muss. Ich bin das gleiche Material gefahren wie in Alta Badia. Dort habe ich mir gedacht, ich kann gar nicht umfallen. Heute habe ich mir gedacht, wenn ich es ins Ziel schaffe, ist das eine Leistung. Unvorstellbar eigentlich.“

Dabei war alles wie angerichtet gewesen für das Schaulaufen des siebenfachen Gesamtweltcupsiegers in der Heimat: In Saalbach wartete einer der längsten Riesentorläufe des Weltcups, mit einem kräfteraubenden Steilhang hinein in den Zieleinlauf – eine Angelegenheit also nur für die Besten ihrer Zunft. Trotzdem büßte Hirscher als Fünfter im ersten Lauf 71 Hundertstel auf den Schweden Matts Olsson ein. Das Wohlbefinden sei „nicht unbedingt da“ gewesen, hatte der Weltcupdominator gemeint, ehe er den zweiten Durchgang mit der 16. Laufzeit beendete. „Das gehört auch dazu. Platz sechs ist Schadensbegrenzung, der Rückstand (0,77 Sekunden, Anm.) ist noch halbwegs ok“, erklärte der 29-Jährige, die Enttäuschung hielt sich in Grenzen („Geht so“).

Anders bei Manuel Feller. Bevor sich beim Lokalmatador aus Fieberbrunn im Finale der Außenski verabschiedete, war er als Zweiter nach dem ersten Lauf auf Podestkurs gelegen. „Ich habe einen Stein erwischt. Danach war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich auf der Pappen liege.“

Und weil auch der zur Pause führende Olsson das Ziel nicht sah, erbte Sensationsmann Kranjec den Sieg, den zweiten slowenischen am diesem Tag nach Ilka Stuhec (siehe Artikel unten). Die erste Reaktion des 26-Jährigen aus Laibach: „Ich werde von Minute zu Minute glücklicher.“

ÖSV-Debakel

In Saalbach zeigte sich auch, wie es um die ÖSV-Riesentorläufer bestellt ist, wenn Hirscher nur teilweise und Feller überhaupt nicht liefert. Hinter Hirscher schaffte es nur noch Johannes Strolz als 17. in die Wertung. Chefcoach Andreas Puelacher hielt den Kopf hin. „Es tut sehr weh. Vieles ist danebengegangen. Teilweise war ich mit der Fahrerei nicht zufrieden, auf der anderen Seite haben wir Pech gehabt.“

Auch heute beim Slalom (10/13 Uhr, live ORF eins) wird der Wohlfühlfaktor bei Hirscher und Co. kein hoher sein, das Wetter bleibt warm, die Piste wird sich erneut tückisch präsentieren. Hirscher ging davon aus, nicht allzu gut zu schlafen nach seinem Riesentorlauf-Auftritt. Und Strolz, der zweitbeste Österreicher an diesem Tag, bemühte einen altbekannten Sportlerspruch: „Es ist wie es ist.“







Herren-Riesentorlauf Saalbach

1. Zan Kranjec (SLO) 2:50,08 Min.

2. Loic Meillard (SUI) +0,19 Sek.

3. Mathieu Faivre (FRA) +0,50

4.Luitz (GER) +0,58, 5. Fanara (FRA) +0,72, 6.Hirscher +0,77, 7.Pinturault (FRA) +0,83, 8.Kristoffersen (NOR) +0,88, 9. De Alpirandini (ITA) +1,48, 10.Nestvolg-Haugen +1,86. Weiters: 17. Strolz +3,34.

RTL-Wertung: 1. Hirscher 420, 2.Pinturault 224.

Gesamtweltcup: 1.Hirscher 520, 2. Franz 341.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)