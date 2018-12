Veiths neuer Schwung im Riesentorlauf

Courchevel. Das Grödnertal war für Anna Veith keine Reise wert. Die Ränge 33. bzw. 17 in Abfahrt und Super-G waren genauso wenig nach dem Geschmack der Salzburgerin wie die entschärfte und damit wenig anspruchsvolle Saslong-Piste, mit der sie gar nicht zurechtkam. Sollte der Damen-Weltcup nach der Premiere auch im nächsten Jahr Station in Südtirol machen, „würde ich die Abfahrt auslassen“, scherzte die 29-Jährige. Optimistischer gestimmt geht Veith heute (10.30/13.30 Uhr, live, ORF eins) in den Riesentorlauf in Courchevel. „Ich will nichts verschreien, aber da fühle ich mich am stärksten im Moment“, erklärte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin.

In ihrer früheren Paradedisziplin, in der sie elf ihrer 15 Weltcupsiege gefeiert hat, hatte Veith angesichts der Komplexität und Belastungen nach der schweren Knieverletzung am meisten zu kämpfen. In den letzten beiden Jahren schaffte sie es in acht Rennen nur dreimal ins Ziel. Heuer jedoch spüre sie das Vertrauen in ihre Fähigkeiten, betonte sie, und das zeigt sich an den Ergebnissen: In Sölden punktete sie als 20., zuletzt in Killington schaffte sie es als Achte erstmals seit ihrem letzten Sieg im März 2015 wieder in die Top Ten. In Courchevel erwartet Veith eisige Bedingungen und berichtete davon, im Training „etwas Neues“ probiert zu haben.

War der Riesentorlauf in der Vergangenheit oft Domäne der ÖSV-Damen, datiert der letzte Sieg durch Eva-Maria Brem inzwischen vom März 2016. Die damalige Disziplinensiegerin hat ebenso wie Veith nach Verletzung noch nicht zu alter Form gefunden, weshalb Stephanie Brunner, in Killington Dritte, die einzige Österreicherin in Schlagdistanz zur Weltspitze ist. „Es braucht schon extrem viel, dass man da mitmischen kann. Das ist knallharte Arbeit, da sind wir dran“, erklärte ÖSV-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)