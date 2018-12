Kombination: Aufwind beim Heimweltcup

Ramsau am Dachstein. Seine Familie betreibt in Ramsau die Gleitschirmflugschule „Aufwind“, und auf dem Weg nach oben befindet sich auch der nordische Kombinierer Franz-Josef Rehrl. Anfang Dezember holte der 25-Jährige in Lillehammer seinen ersten Podestplatz (3.), nun gewann der Lokalmatador beim Heimweltcup am Dachstein den provisorischen Wettkampfdurchgang.

Der 95-m-Sprung, mit dem Rehrl vor dem norwegischen Weltcupspitzenreiter, Jarl Magnus Riiber (98,5 m), landete, könnte sich als entscheidend erweisen. Da für heute mit Wind und Regen zu rechnen ist, könnte das Springen ausfallen und das Resultat vom Freitag gewertet werden. Dann würde Rehrl um 14.45 Uhr (live, ORF eins) mit neun Sekunden Vorsprung auf Riiber in die Loipe gehen (10 km). Am Sonntag folgt in Ramsau ein weiterer Bewerb.

„Ich glaube nicht, dass ich auf Fehler anderer hoffen muss“, zeigte sich der Steirer selbstbewusst. Der Formaufbau sei zwar auf die Heim-WM im Februar in Seefeld ausgelegt, Rehrl aber erklärte: „Es ist mein Heimrennen. Ich möchte eine gute Performance hinlegen.“

Jedenfalls scheint er in beiden Disziplinen einen weiteren Schritt in Richtung Spitze gemacht zu haben. Das Springen ist ohnehin seine Stärke, auch im Langlauf befinde er sich auf einem guten Weg. „Ich trainiere hart, es bewegt sich etwas.“ Dass er derzeit besser dasteht als die Routiniers Wilhelm Denifl, Bernhard Gruber und Lukas Klapfer, sei dabei nur eine Momentaufnahme. „Sie darf man nie abschreiben.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)