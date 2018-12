„Begnadete“ bayerische Slalomschwünge

Madonna di Campiglio. Konkurrenz für Weltcupdominator Marcel Hirscher ist aktuell dünn gesät. Henrik Kristoffersen war in den bisherigen sieben Rennen des Winters siebenmal langsamer als der ÖSV-Star, Alexis Pinturault stellt im Slalom keine Gefahr mehr dar und Manuel Feller und Michael Matt müssen erst zwei fehlerfreie Läufe ins Ziel bringen, damit Stockerlplätze ein Thema werden.

Umso erfreulicher, dass Felix Neureuther wieder ins Weltcupgeschehen eingreift. Bei seinem Slalom-Comeback in Saalbach-Hinterglemm noch mit gemischtem Gefühlen: Erst ein ob des Trainingsrückstands (zwei Slalomeinheiten in fünf Wochen) bemerkenswert schneller erster Lauf (Platz vier), dann aber ein grober Fehler im Finale und am Ende Rang 27. Nächste Chance, um wieder ganz vorn anzuklopfen, hat der Deutsche heute im Nachtslalom von Madonna di Campiglio (15.45/18.45 Uhr, live ORF eins).

„Ich habe gesehen, dass ich noch schnell Ski fahren kann“, meinte der 34-jährige Neureuther in Saalbach, wo er von den 10.000 Fans wie ein Lokalmatador gefeiert wurde. Auch Sieger Hirscher gab sich überschwänglich und meinte: „Der braucht kein Training, wenig am Set-up, ist wirklich begnadet. Und das sieht man, die Abläufe funktionieren. Der Mensch kann einfach Ski fahren, Punkt.“

Insgesamt ein Jahr lang hatte Neureuther wegen eines Kreuzbandrisses und einer Daumenverletzung pausieren müssen. Am 8. Dezember gab er im Riesentorlauf von Val d'Isère (21.) sein Comeback, tags darauf stürzte er aber im Training und erlitt eine leichte Gehirnerschütterung. „Wenn man einmal schaut, wie lang Läufer brauchen nach Kreuzbandverletzungen, bis sie wieder reinkommen, und wie viel Zeit das auch vom Kopf her benötigt, bis sie wieder ans Limit gehen können, dann hat er das sensationell gemacht“, erklärte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier. Neureuthers Fehler im zweiten Saalbach-Durchgang sei eben „das Risiko eines Rennfahrers“ gewesen.

Mit dem Hubschrauber wurde Neureuther direkt zum letzten Technikrennen des Kalenderjahrs nach Madonna geflogen. Spätestens im Jänner will der Mann aus Garmisch-Partenkirchen wieder ganz der Alte sein, dann warten gleich sechs Slalom-Events im Herrenweltcup. „Darauf liegt der Fokus“, sagt Neureuther.

Stenmarks Rekord wackelt

Topfavorit und Titelverteidiger beim heutigen Flutlichtrennen ist einmal mehr Marcel Hirscher. Im Trentino hat der Salzburger im Vorjahr zum zweiten Mal nach 2012 gewonnen, es winkt der 30. Erfolg in einem Spezialslalom überhaupt. Und der achte im Kalenderjahr 2018, Hirscher kann mit Ingemar Stenmark gleichziehen, der 1977 saisonübergreifend achtmal im Slalom zuschlug und diese Statistik anführt. Der achte Erfolg gelang dem Schweden übrigens in Madonna. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)