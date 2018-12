Der „gläserne Skispringer“

Oberstdorf. Millionen Menschen schauen vor dem Fernseher zwar zu, doch wirkliche Breitensportwirkung hat das Skispringen dann doch eher nicht. Es wirkt für das Gros absurd, mit 90 km/h eine Anlaufspur hinunterzurasen und dann auch noch in die Tiefe abzuspringen. Nach vorn flüchten quasi, 140 Meter weit in den Auslaufhügel. Skispringen fällt unbestritten unter die Reihe der Sportarten mit dem dezenten Hinweis, es doch den Profis zu überlassen.



Was aber ist Skispringen überhaupt? Das Spiel mit Tempo, Luftwiderstand, Luftpolster und Weite. Physikalisch untermauert, der Wiener Populärphysiker Werner Gruber wagte für die „Presse“ einst den Vergleich mit einer Kugelbahn. Und: Für Skispringer gebe es doch Grenzen, die durch Luftwiderstand und Schanze definiert sind. Warum aber springen manche weiter (und gewinnen ob der leidigen Computerregel mit Wind- und Anlauflänge trotzdem nicht)? Wieso ist Stefan Kraft Doppelweltmeister 2017 geworden und in dieser Saison nur zurück und noch sieglos? Was macht ihn denn aus, den perfekten Sprung?

