Norwegisches Skisprung-Talent mit 17 verstorben

Die norwegische Skispringerin Thea Sofie Kleven ist im Alter von 17 Jahren gestorben. Der Skiverband Norwegens informierte tief geschockt über das Ableben seines Nachwuchstalentes. Angaben zu den Umständen des Todes am 17. Dezember wurden keine gemacht.

Die Schülerin war beim Weltcupauftakt in Lillehammer agestürzt. Wenige Tage später gab es jedoch die ärztliche Entwarnung: Es wurden keine Verletzungen festgestellt. Kleven ging im Weltcup neunmal an den Start, im Vorjahr belegte sie mit der norwegischen Mannschaft bei der Junioren-WM in Hinterzarten den vierten Rang.

"Wir werden Thea nie vergessen. Sie hatte alles, um eine großartige Skispringerin zu werden. Ihre Nominierung für den Weltcup in Lillehammer zeugte davon, welch große Stücke wir auf die Springerin vom Gjerpenkollen hielten", sagte der Sportdirektor Clas Brede Braten.

(APA/red)