Mayer in Bormio-Super-G 0,01 Sekunden hinter Paris Zweiter

Matthias Mayer hat beim Ski-alpin-Weltcup in Bormio am Samstag den Sieg im Super-G nur hauchdünn verpasst. Der Olympiasieger musste sich Sieger Dominik Paris nur um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben. Der Südtiroler hatte am Vortag bereits die Abfahrt auf der Stelvio für sich entschieden. Super-G-Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,46 Sek.).

Vincent Kriechmayr (0,50) und Max Franz (0,80) reihten sich nach 30 Läufern auf den Plätzen vier und fünf ein. Hannes Reichelt landete ebenso wie der Norweger Aksel Lund Svindal nicht unter den ersten 15.

(APA)