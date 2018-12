Shiffrin überholte mit 51. Weltcupsieg Alberto Tomba und Marlies Schild

Mikaela Shiffrin hat am Samstag auch den vierten Slalom der alpinen Ski-Weltcupsaison gewonnen. Am Semmering distanzierte die 23-jährige US-Amerikanerin die Riesentorlaufsiegerin von Freitag, Petra Vlhova, um 0,29 Sekunden. Rang drei ging an die Schweizerin Wendy Holdener (+0,38). Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger (0,75) schaffte als Vierte ihr bestes Weltcupresultat.

Shiffrin ist mit ihrem 36. Weltcuperfolg im Slalom nun auch alleinige Disziplinen-Rekordhalterin vor der ehemaligen ÖSV-Läuferin Marlies Raich (Schild). Zweitbeste Österreicherin wurde am Samstag Katharina Truppe (1,58) als Fünfte, Katharina Huber landete auf Rang 21.

US-Star Mikaela Shiffrin hat am Samstag auf dem Semmering mit ihrem 51. Weltcupsieg Alberto Tomba sowie mit ihrem 36. Slalomerfolg Marlies Raich (Schild) überholt. Gesamt ist der Nächste vor Shiffrin nun Hermann Maier mit 54 Siegen. Im Slalom ist Shiffrin bei den Damen nun alleinige Nummer 1, gesamt hat sie nur noch Ingemar Stenmark vor sich.

(APA)