Tournee: Stefan Kraft gewinnt Oberstdorf-Qualifikation

Oberstdorf. Vorweg: 15.500 Zuschauer waren in die Schattenberg-Schanze von Oberstdorf geströmt, um die Qualifikation zum Auftaktspringen der 67. Vierschanzentournee zu sehen. Es war ein irrer Andrang, der am Sonntag von 25.500 Besuchern überboten werden wird - Skispringen ist im Allgäu eben immer ein Hit. Und bei dieser Qualifikation landeten vor allem die zuletzt so schwer gebeutelten ÖSV-Adler eine Überraschung.

Stefan Kraft segelte mit Bestweite von 138,5 Metern zum Sieg. Er triumphierte mit 0,2 Punkten Vorsprung hauchdünn vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und dem Polen Plotr Zyla (-2,6 Punkte). Daniel Huber (133,5) flatterte in die Top 10. Auch alle vier weiteren ÖSV-Springer (Hayböck/131, Fettner/123, Aschenwald/121,5, Schiffner/122) schafften den Sprung in den Bewerb.

Bonus für Kraft ist neben einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein auch eine tüchtige Prämie, der Sieg in der Qualifikation ist mit 5000 Euro dotiert. Zwei Trainingssprünge waren irritierend schlecht, in der Qualifikation präsentierter sich ganz anders. Er sagt: "Wir haben mit den Trainer die Videos studiert, sind jetzt anders runtergefahren und ganz anders abgesprungen. Ich habe mich so gefreut, über die Hillsize zu hupfen ist schon super!" Und, die Nummer 1 am Trikot? "Ich will immer alle K. o.-Duelle gewinnen. Aber als letzter oben stehen wird sicher cool sein., Aber ich traue mir das alles zu!"

Die K. o.-Duelle: Fettner - Schmid (D), Aschenwald - Sato (Jap), Schiffner - Wellinger (D), Hayböck - Hula (POL), Huber - P. Prevc (SLO), Kraft - Learoyd (FRA)