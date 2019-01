Der Sprung ins Leere: Für Stefan Kraft ist die Tournee gelaufen

Für Stefan Kraft ist die Vierschanzentournee - wie schon im Vorjahr - nach dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen gelaufen. Der Salzburger verpatzt seinen ersten Sprung vollkommen, schafft nur 114 Meter. Er verliert sein K. o.-Duell gegen den Deutschen Constantin Schmid. Dass Kraft Dritter in Oberstdorf war, ist jetzt belanglos.

Auch Michael Hayböck verlor sein Duell und scheiterte im 1. Durchgang. Aschenwald (119,5) und Schiffner (115,5) waren nicht besser. Diese Situation erinnert an das Springen in Engelberg. Im ersten Bewerb war Daniel Huber Dritter, danach folgte der kollektive Absturz der ÖSV-Adler. Nur Kraft schaffte es damals in den zweiten Durchgang. Oder, an das Debakel vom Vorjahr, als Gregor Schlierenzauer als 19. bester Österreicher beim Neujahrsspringen war.

2019 schafften Huber und Manuel Fettner (je 120 Meter) den Sprung in den zweiten Durchgang. Doch mit dem Sieg, mit den Top 10, damit hatten sie nichts zu tun.

Nach dem ersten Durchgang führte der Japaner Kobayashi (136,5 Meter) vor dem Deutschen Eisenbichler (138) und dem Polen Kubacki (133).

Aufhören, Abbruch, Üben?

Jetzt ist die nächste Adler-Enttäuschung Realität - und das vor den Heimbewerben in Innsbruck und Bischofshofen. Wie reagiert der ÖSV? Einen deutlichen Schritt zeigte die Konkurrenz aus Slowenien vor. Die restlichen Bewerbe der Vierschanzentournee gehen ohne die Brüder Prevc in Szene. Ex-Weltcup- und Tourneesieger Peter Prevc hatte wie Domen die Qualifikation für das Neujahrsspringen verpasst. Das Duo entschied sich für einen Ausstieg und reiste zum Training nach Planica ab.

Beide lassen die Bewerbe in Innsbruck und Bischofshofen aus und trainieren mit dem slowenischen Co-Trainer in der Heimat. Ein Termin für ein Weltcup-Comeback steht noch nicht fest. Sie konzentrieren sich auf die WM in Seefeld (Februar).