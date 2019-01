67. Vierschanzentournee: Der nächste Sprung ins Bodenlose

Österreichs Skispringer sind vorerst nicht nur die Enttäuschung dieser Saison, sondern auch der Flop dieser Vierschanzentournee. Ohne Selbstvertrauen und Konstanz, zu kontrolliert, kompliziert, gefühllos, voller Ausreden, der falschen Technik oder Taktik – und ohne Cheftrainer. Andreas Felder steht bei keinem Bewerb auf dem Turm. Bei allen anderen Nationen steht hingegen ausnahmslos der Teamchef in der ersten Reihe; als Symbol, als Vertrauensperson. Nur beim ÖSV nicht. Warum? In einer WM-Saison – mit dem Event ab 19. Februar in Seefeld – ist das nur sehr schwer verständlich.

Nach dem Neujahrsspringen 2019 steht fest, dass wieder kein ÖSV-Adler den Schanzenklassiker gewinnen wird. Wie im Vorjahr landete das Adler-Team in Garmisch in einem Debakel. 2018 war Gregor Schlierenzauer als 19. bester Österreicher. 2019 wurden Daniel Huber (120/136,5) 15. und Manuel Fettner (120/126) 28. Immerhin.

Und die Konsequenz?

Ob Aschenwald (42.), Hayböck (45.), Schiffner (47.) oder Kraft (49.) – sie verpassten das Finale deutlich. Für Kraft, Tourneesieger 2015 und Doppelweltmeister 2017, doppelt bitter: Nach 2018 scheiterte er 2019 erneut auf der „Angstschanze“. Und das, obwohl er sich als Dritter von Oberstdorf doch wieder im Aufwärtstrend wähnte, auch das Training noch auf Besseres schließen ließ. Die Enttäuschung war dem Pongauer anzumerken; er habe „zu viel riskiert“.

Wie geht es nun im ÖSV und vor den Heimbewerben in Innsbruck (Freitag) oder Bischofshofen (6. Jänner) weiter? Ob ÖSV-Direktor Mario Stecher die Notbremse zieht und Ausnahmekönnern bzw. Hoffnungsträgern wie Kraft – vor allem in Hinblick auf die nahende WM – eine Auszeit einräumt?

Eine Möglichkeit, wie man umgehend Konsequenzen aus anhaltenden Misserfolgen ziehen kann, zeigen die slowenischen Prevc-Brüder vor. Ex-Tourneesieger Peter Prevc hatte wie Domen die Qualifikation für das Neujahrsspringen verpasst, das Duo entschied sich für den sofortigen Ausstieg und trainiert in Planica für die WM.

Schlierenzauer springt nicht

Der Bergisel ist seine Heimschanze, hier kennt Gregor Schlierenzauer jeden Millimeter. Doch dass der Stubaier, 28, am Freitag als „Retter“ in die Vierschanzentournee einsteigen wird, ist ausgeschlossen. Hubert Neuper, sein Manager, bestätigte der „Presse“, dass „die Suche nach neuen Automatismen weitergeht“.

Gerüchte machten Hoffnung, dass der Rekordsieger von 53 Bewerben den „roten Faden“ wiedergefunden habe. Neuper aber sagt: „Es käme zu früh. Diese Automatismen müssen im Schlaf funktionieren, in jeder Situation. Ansonsten greift er auf alte Muster (wie Kraft, Anm.) zurück – mit denen es nicht klappt.“ Schlierenzauer gilt als Tüftler, detailverliebt – und hochbegabt. Die Technik habe er aber noch nicht intus, sagt Neuper, der 1980 und 1981 die Tournee gewann. „Die WM in Seefeld ist sein Ziel. Da will er dabei sein!“ Auch aufgrund der Formkrise aller anderen ist seine Chance sehr hoch.

